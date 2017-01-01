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    Думки вголос

    В українській тюрмі ліпше, ніж на окупованому Донбасі

    29 засуджених громадян України відмовилися повертатися в ОРДЛО.
    Мовою оригіналу 40 человек, из тех, кто был в списках, но которые уже отбыли наказание или получили условные сроки, также отказались возвращаться в ОРДЛО. Это победа Украины. Это значит, что часть заблудившихся людей, осознали, что были неправы. Причем, осознали это не в домашних условиях. В украинской тюрьме они не озлобились на
    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 07:09
    • Розсилка

    29 засуджених громадян України відмовилися повертатися в ОРДЛО.

    Мовою оригіналу

    40 человек, из тех, кто был в списках, но которые уже отбыли наказание или получили условные сроки, также отказались возвращаться в ОРДЛО.

    Это победа Украины.

    Это значит, что часть заблудившихся людей, осознали, что были неправы.

    Причем, осознали это не в домашних условиях. В украинской тюрьме они не озлобились на «бандеровцев». Они поняли, где правда и в чем правда. И где, и что есть «русский мир».

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    Да, это менее 20% из тех, что были в списках на обмен. Но разве это мало? Это очень много.

    Особенно, если учесть, что на той стороне не остался ни один украинский воин. Был один метавшийся, но что-то мне подсказывет, что он вернется в Украину.

    И это все, дает право утверждать, что украинская версия происходящего с марта 2014 года, есть истина.

    Российская - манипуляция и вранье.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Донбас ОРДЛО Україна окуповані території
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