В українській тюрмі ліпше, ніж на окупованому Донбасі
- Сьогодні, 07:09
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Розсилка
29 засуджених громадян України відмовилися повертатися в ОРДЛО.
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40 человек, из тех, кто был в списках, но которые уже отбыли наказание или получили условные сроки, также отказались возвращаться в ОРДЛО.
Это победа Украины.
Это значит, что часть заблудившихся людей, осознали, что были неправы.
Причем, осознали это не в домашних условиях. В украинской тюрьме они не озлобились на «бандеровцев». Они поняли, где правда и в чем правда. И где, и что есть «русский мир».
Да, это менее 20% из тех, что были в списках на обмен. Но разве это мало? Это очень много.
Особенно, если учесть, что на той стороне не остался ни один украинский воин. Был один метавшийся, но что-то мне подсказывет, что он вернется в Украину.
И это все, дает право утверждать, что украинская версия происходящего с марта 2014 года, есть истина.
Российская - манипуляция и вранье.
Джерело: блог Сергія Запорізького