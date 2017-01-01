В українській тюрмі ліпше, ніж на окупованому Донбасі

29 засуджених громадян України відмовилися повертатися в ОРДЛО.

Мовою оригіналу 40 человек, из тех, кто был в списках, но которые уже отбыли наказание или получили условные сроки, также отказались возвращаться в ОРДЛО. Это победа Украины. Это значит, что часть заблудившихся людей, осознали, что были неправы. Причем, осознали это не в домашних условиях. В украинской тюрьме они не озлобились на

29 засуджених громадян України відмовилися повертатися в ОРДЛО.

Мовою оригіналу

40 человек, из тех, кто был в списках, но которые уже отбыли наказание или получили условные сроки, также отказались возвращаться в ОРДЛО.

Это победа Украины.

Это значит, что часть заблудившихся людей, осознали, что были неправы.

Причем, осознали это не в домашних условиях. В украинской тюрьме они не озлобились на «бандеровцев». Они поняли, где правда и в чем правда. И где, и что есть «русский мир».

Да, это менее 20% из тех, что были в списках на обмен. Но разве это мало? Это очень много.

Особенно, если учесть, что на той стороне не остался ни один украинский воин. Был один метавшийся, но что-то мне подсказывет, что он вернется в Украину.

И это все, дает право утверждать, что украинская версия происходящего с марта 2014 года, есть истина.

Российская - манипуляция и вранье.

Джерело: блог Сергія Запорізького

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