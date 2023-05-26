«Бавовна» у Краснодарі: ФСБ повідомила про руйнування в центрі міста
ФСБ запевняє, що постраждалих внаслідок «бавовни» немає
Оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї РФ підтвердив, що в центрі Краснодара в районі вулиці Морська був, як кажуть в офіційних повідомленнях у Росії, «хлопок».
У ФСБ запевняють, що постраждалих внаслідок «бавовни» немає. Про природу «бавовни» не повідомляється.
У результаті вибуху зафіксовано пошкодження будівлі.
«За інформацією, що надходить до ЄДДС міста, о 04:17 у м. Краснодарі було чути «хлопок» в районі будівлі на вул. Морська, 54/2. На місце направлено екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження покрівлі будівлі та вікон, горіння немає», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.
Також повідомлялося про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській.
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