Перша пішла: Арахамія оголосив про виключення з фракції «Слуга народу» Скороход

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Чоловік Скороход Аляскін розшукується Росією, де його підозрюють в шахрайстві

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объявил об исключении из фракции депутата Анны Скороход. Сама Скороход объявила о том, что ее муж задержан правоохранительными органами для выдачи России - и это, мол, давление на нее из-за неправильных голосований.

Что же происходит на самом деле?

Задержанный муж депутата Скороход Алексей Алякин утратил украинское гражданство в связи с предоставлением поддельных документов.

Алякин содержался под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, после чего один из райсудов Чернигова отправил его под домашний арест. Потом 3 января 2019 ему отменили домашний арест в связи с наличием в Алякина гражданства Украины.

Однако, как оказалось, решение о получении Алякиным гражданства в 2013 году дважды отменялось Государственной миграционной службой в связи с предоставлением Алякиним при оформлении гражданства ложных сведений и поддельных документов.

Алякин оспаривал решения в судебном порядке, и 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.

Таким образом, Алякин в настоящее время не является гражданином Украины.

В связи с этим 11 ноября Нацполиции дано поручение на розыск Алякина, в результате чего он был задержан в Киеве.

Алякин разыскивается Россией по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах».

Маленькая деталь - выступление Скороход было встречено аплодисментами Юлии Тимошенко, депутатов партии Порошенко и Оппоплатформы За жизнь.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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