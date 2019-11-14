  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Перша пішла: Арахамія оголосив про виключення з фракції «Слуга народу» Скороход

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Перша пішла: Арахамія оголосив про виключення з фракції «Слуга народу» Скороход

    Чоловік Скороход Аляскін розшукується Росією, де його підозрюють в шахрайстві

    Мовою оригіналу

    Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объявил об исключении из фракции депутата Анны Скороход. Сама Скороход объявила о том, что ее муж задержан правоохранительными органами для выдачи России - и это, мол, давление на нее из-за неправильных голосований.

    Что же происходит на самом деле?

    Задержанный муж депутата Скороход Алексей Алякин утратил украинское гражданство в связи с предоставлением поддельных документов.

    Алякин содержался под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, после чего один из райсудов Чернигова отправил его под домашний арест. Потом 3 января 2019 ему отменили домашний арест в связи с наличием в Алякина гражданства Украины.

    Однако, как оказалось, решение о получении Алякиным гражданства в 2013 году дважды отменялось Государственной миграционной службой в связи с предоставлением Алякиним при оформлении гражданства ложных сведений и поддельных документов.

    Алякин оспаривал решения в судебном порядке, и 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.

    Таким образом, Алякин в настоящее время не является гражданином Украины.

    В связи с этим 11 ноября Нацполиции дано поручение на розыск Алякина, в результате чего он был задержан в Киеве.

    Алякин разыскивается Россией по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах».

    Маленькая деталь - выступление Скороход было встречено аплодисментами Юлии Тимошенко, депутатов партии Порошенко и Оппоплатформы За жизнь.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ