Рада проголосувала за свій кошторис



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На заробітну плату нардепи виділили собі 642 млн гривень

Загальний кошторис парламенту на 2020 рік складе майже 2 млрд гривень

Верховна рада України проголосувала за свій кошторис на 2020 року, де збільшуються витрати на утримання народних обранців.

«За» проголосували 272 нардепа.

Загальний кошторис парламенту на 2020 рік складе майже 2 млрд гривень.

При цьому на заробітну плату нардепи виділили собі 642 млн гривень, 46,5 млн гривень - на газету «Голос України» та на висвітлення роботи парламенту в ЗМІ.

Також 31 млн гривень виділять на телеканал «Рада», ще 97 млн направлять на автобазу.

Крім того, 23 млн гривень заклали на відрядження, 315 млн гривень спрямують на соціальне забезпечення.

Також 765 млн виділять на заробітну плату для іншого персоналу Верховної ради і ще 144 млн гривень планують витратити на утримання адміністративних будівель.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 листопада, Рада прийняла Держбюджет-2020.

Нагадаємо, 13 листопада закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

До слова, у середу в Раді був «земельний день».



