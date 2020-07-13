Повалення Зеленського. Як виглядає кремлівський план Медведчука і Шарія

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мета Медведчука і Шарія на найближче майбутнє - переформатувати владуи так, щоб вона стала залежною від Кремля

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Все, что мы сейчас видим - это реализация сценария Кремля. Многомиллионные вливания в Медведчука, выделение ему активов в России с целью инвестирования в нашу политику и медиа обернулись мыльным пузырем. Путин никак не влияет на повестку дня украинской власти.

Поэтому сейчас происходит перепрошивка предпочтений в электоральном ядре действующего президента. Для этого ими была создана полноценная инфраструктура геополитического реванша, которая включает в себя сеть телеканалов, ютюб-каналов, телеграм-каналов и сайтов. Они вырастили хор говорящих голов псевдо-экспертов, фамилии которых еще два года назад никому ничего не говорили, и привлекли на службу узнаваемые лица из прошлого - такие как Герман, Бондаренко или Червоненко.

Цель Медведчука и путинюгенда Шария на ближайшее будущее – переформатировать власти так, чтобы она стала зависима от Кремля: или путем досрочных выборов Верховной Рады, или вообще без них. Я это все разложил по полочкам в своем свежем видео.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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