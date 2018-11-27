Введення воєнного стану за сценарієм Ради - перемога української демократії

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: UaPost

Рішення, проголосоване парламентом - це провал ідеї Порошенка

Мовою оригіналу

Я считаю, что победил парламент. Я сам ненавижу Верховную Раду с этими постоянными дерибанами и мордобоями, но реально депутаты стали на пути сценария Банковой, который предполагал несколько очень серьезных вещей.

1) Отмену президентских выборов 31 марта 2019 года и перенос их на более позднюю, выгодную Порошенку дату;

2) Два месяца военного положения с перспективой его продления на неопределенное время по итогам зачисток в течение двух месяцев;

3) Военное положение на всей территории со всеми вытекающими (ограничение свободы слова, свободы собраний, конфискация имущества для нужд армии).

В итоге парламент сбил этот абсолютно авторитарный сценарий.

1) Выборы назначены на 31 марта 2019 года

2) Военное положение сокращено до одного месяца

3) Военное положение объявлено на территории 10 областей, которые граничат с Россией и Приднестровьем, что делает саму затею военного положения странной и сложно реализуемой.

Я с трудом представляю, как военное положение может быть объявлено на территории одной области и закончится на уровне скульптурной стеллы, которыми области разделены на трассах.

Решение, проголосованное парламентом - это провал идеи Порошенка. Но сделано это так, чтобы сохранить ему лицо. Чтобы он ушел из Рады, не опозорившись. И, как я знаю, стратеги Порошенка уже думают, как они будут объявлять о завершении «военного положения». Как вариант - сделать это после возвращения Украине суден и захваченных там военнопленных.

В понедельник опять победила хлипкая, но украинская демократия.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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