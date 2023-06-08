Екснардеп забезпечував оборонною продукцією РФ, у Полтаві землетрус. Головне за 8 червня

У колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи

Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС, Україна виготовлятиме ракети з дальністю ураження понад 1000 км, екснардеп від «Партії Регіонів» забезпечував оборонною продукцією РФ, Зеленський приїхав на Херсонщину, польський бренд створив колекцію одягу за мотивами творчості Марії Приймаченко. Ці та інші події 8 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС

Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував на своєму сайті інформацію, де вказано, що вже багато років Росія бере «активну участь у розвитку міжнародного гуманітарного права (МГП), а вироблені за цей час норми і досі обмежують негативні наслідки збройних конфліктів». Примітно, що цю інформацію опубліковано організацією в день підриву Росією Каховської ГЕС.

Згідно з опублікованою інформацією, мета Червоного Хреста «заручитися їхньою (РФ – «Главком») підтримкою у нашій місії з надання гуманітарного захисту та допомоги людям, які постраждали від збройних конфліктів».

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У Полтаві зафіксовано землетрус

В Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.

Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км. За класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних. Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом.

Вказується, що цього року на Полтавщині реєстрували подібні поштовхи двічі: перший землетрус магнітудою 2,7 стався 14 січня, другий – припав на 26 травня (магнітуда 3,5).

Екснардеп від «Партії Регіонів» забезпечував оборонною продукцією РФ

Працівники Державного бюро розслідувань затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена «Партії регіонів».

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За даними джерел «Главкома», мова йде про Григорія Дашутіна.

Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей.

Зеленський приїхав на Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.

Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

На Донеччині окупанти розстріляли чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся

Росія прицільним ударом била по дітях та дорослих на Донеччині. Рашисти з артилерії розстріляли житловий сектор Українська.

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МВС повідомило, що вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком три, чотири, дев’ять та 13 років і один дорослий – поранені.

Рашисти зосередили вогонь на семи населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.

Україна виготовлятиме ракети з дальністю ураження понад 1000 км

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на форумі «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України».

Резніков зауважив, що виконавцями цієї програми є українські виробництва.

ГЕС, розташовані на Дніпрі, знижують потужність виробництва електроенергії

Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.

Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. Тож громадян просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.