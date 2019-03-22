Яке місто в Росії назвуть на честь Путіна?

Володимир Путін

На честь Володимира Путіна можна назвати місто Владимир

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Первая мысль после отставки Назарбаева – «Ни фига себе!». Вторая мысль – признайтесь! – «А у нас такое может случиться? И если может, то когда?».

Ну, во-первых, такое у нас не просто может быть, а уже было. Двадцать лет назад. Престарелый отец нации, борясь с гербарием недугов, передает скипетр и державу верному человеку. И дальше ведет тихую жизнь пенсионера, однозначно продлив свои годы этой отставкой. Но может ли история повториться? Во-первых, Назарбаеву сколько лет? Правильно – 79 будет. А Путину сколько? Верно – на 12 меньше. А 12 лет – это что? И тут вы молодцы, хорошо считаете: 12 лет – это еще два президентских срока. Значит, торопиться нам некуда.

Продолжая урок веселой арифметики, вспомним, когда пришел к власти Назарбаев? В 1989. А когда пришел Владимир Владимирович? В 1999. То есть и здесь еще минимум десять лет на ожидание. И длительность нашего ожидания зависит ни от Конституции, ни от голосов на каких-то выборах, а исключительно от состояния здоровья нашего предводителя. Неужели Назарбаев куда-нибудь ушел бы, если бы организм его не начал удручающе стареть?

Но казахский лидер все равно поступил как в анекдоте – «прощается, но не уходит». И наш тоже может поступить аналогично. Рядом с ним верный Дмитрий Анатольевич, который как неофит Касым Токаев будет хоть сто лет рядом с Путиным ждать своего шанса. Есть «Единая Россия», есть «Народный фронт» и Совет Безопасности, где можно заседать еще сколько влезет. Слабое место – нет у Путина таких деятельных дочерей, чтобы могли руководить парламентом, но с другой стороны и времени, чтобы выйти из тени у них достаточно. Так что Казахстан вполне может быть не только отражением России двадцатилетней давности, но и хрустальным шаром, в котором Россия увидит свое будущее, каким оно окажется лет через двенадцать.

Остается неясным только один важный вопрос. Сейчас столицу Казахстана переименуют в Нурсултан. Я, кстати, считаю, что всё верно. Расцвела Астана только благодаря Назарбаеву, и столицей стала благодаря ему. Имя красивое. Правда город был женского рода, а стал мужского, но это все равно изящнее, чем было в Союзе, когда вслед за покойниками косяком пошли города Устинов, Брежнев, Андропов и даже город Черненко был! А тут Нурсултан! Но неужели и нам придется переименовать в честь Путина Москву? Или его родной Питер? Впрочем, хороший выход имеется и в этой ситуации. Мы переименуем в честь Владимира Путина город Владимир. Был Владимир и будет Владимир. Просто мы точно будем знать, что тысячелетний город называется в честь человека, при котором мы проживем всю жизнь.

Джерело: Эхо Москвы

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