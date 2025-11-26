Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Чуваську Республіку

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Ймовірно, було влучання у підприємство ВНІІР

Вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

ВНІІР – провідний російський розробник, виробник та постачальник програмно-апаратних комплексів (систем) релейного захисту та автоматики, автоматизованих систем управління технологічними процесами, електронної компонентної бази (електронних модулів), електротехнічних виробів, радіоелектронної продукції, а також систем автоматизації управління та програмно-апаратних комплексів.

Як відомо, вночі 25 листопада бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили військових та логістичних об’єктів морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край, РФ). 

Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотермінала (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Також у ніч на 25 листопада у російському Таганрозі на авіазаводі, ймовірно, було знищено літак.  Стало відомо, що у Таганрозі відбулася атака на Авіаційний завод ім. Г. М. Берієва. Це підприємство спеціалізується на розробці та серійному виробництві літаків-амфібій, а також іншої авіаційної техніки спеціального призначення.

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. 

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

