Україну схиляють до невигідної угоди – AP

Україна та європейські держави вважають умови початкового мирного плану заохоченням агресивних дій Росі

Наразі урядовці України, США, європейських країн та Росії активно намагаються вплинути на результат наймасштабнішого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. За даними аналітичного матеріалу Associated Press, дипломатичні зусилля зосереджені навколо запропонованого Америкою мирного плану, який, за оцінками, схиляє Київ до підписання умов, що нагадують капітуляцію, передає «Главком».

Початкова версія цього документа, яку підтримував Вашингтон, значною мірою відповідала позиції Москви. Це викликало серйозне занепокоєння як в Україні, так і серед європейських партнерів. У відповідь Київ та союзники розробили власні правки та додаткові вимоги. Тепер ключова увага прикута до того, як на ці контрпропозиції відреагують Сполучені Штати та Росія.

Президент США Дональд Трамп уже заявив, що досягнення «домовленності близько», і анонсував відправлення свого представника Стіва Віткоффа на переговори з Путіним наступного тижня.

Суперечки навколо плану не вщухають, оскільки його оригінальний документ, що містив 28 пунктів, передбачав передачу Росії всього Донбасу, суттєве скорочення української армії та блокування курсу України до НАТО. Крім того, план забороняв розміщення військ Альянсу на території України і не містив зобов'язань для США чи європейських держав захищати Україну у разі повторного вторгнення. Водночас на Росію мали б накласти санкції за нову агресію.

Як пояснює AP, Україна та європейські держави вважали такі умови заохоченням агресивних дій Росії. Тому вони висунули альтернативні пропозиції: скасувати обмеження на військову міць України, зберегти для неї можливість вступу до НАТО та відкласти вирішення територіальних питань до моменту укладення угоди про припинення вогню.

Додаткову напругу спричинив витік у Bloomberg News – стенограми, де Віткофф нібито радив Юрію Ушакову, як забезпечити схвалення плану з боку Трампа. Кремль спростував факт витоку, тоді як Білий дім не поставив під сумнів його справжність. Трамп назвав метод Віткоффа стандартною практикою ведення переговорів.

Українські посадовці очікують візиту Володимира Зеленського до США найближчими днями. Президент Трамп, зі свого боку, зазначив, що готовий зустрітися як із Зеленським, так і з Путіним, але лише за умови досягнення істотного прогресу в переговорному процесі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни.

Під час перельоту до Флориди Дональд Трамп повідомив журналістам, що Росія нібито погодилася на певні поступки у рамках мирного плану для України. За його словами, головною поступкою Москви буде припинення бойових дій і відмова від спроб захоплення нових територій.

До слова, розмова з російським диктатором Володимиром Путіним стала ключовою причиною того, що американський лідер Дональд Трамп відмовився від планів постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомив неназваний американський чиновник газеті The Wall Street Journal.

«Незважаючи на те, що раніше Трамп висловлював занепокоєння з приводу скорочення американського арсеналу ракет, розмова з Путіним переконала його не підтримувати передачу Tomahawk Україні» – зазначило джерело.