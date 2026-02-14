Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Бензоколонка закривається. Що насправді відбувається з цінами на паливо у РФ

У реальності все трохи не так, як це подає населенню РФ уряд
Пафос на ринку палива у РФ

Федеральний уряд на минулому тижні в режимі пафосу відмінив (достроково) заборону на експорт бензину з РФ. Начебто російські НПЗ дуже затарені бензином, і якщо не відмінити заборону, то бензин вже не буде де зберігати.

Наче все красиво, і навіть ціни на біржі впали на 2%, але в реальності все трохи не так, як це подає населенню РФ уряд. По-перше, бензин в роздріб продовжував дорожчати: спочатку року ціни виросли на 1,42%. Тобто роздрібні оператори не були впевнені в запасах та орієнтувались на зростання податкового навантаження, а не на біржові показники. По-друге, зараз у РФ сезонне зниження споживання бензину.

І по-третє, після того, як навколо Мозирського НПЗ (Білорусь) з’явились установки ППО, всім стало зрозумілим, що відбувається. Уряд РФ, щоб довести свою спроможність вирішувати проблеми, після атак на російські НПЗ просто переніс частину виробництва у Білорусь, завбачливо відмінивши мита на імпорт палива у РФ.

У підсумку, російський бюджет втратив податки від НПЗ, які більше не переробляють російську нафту, дохід від мита при імпорті палива, а також репутацію дієздатного уряду. Звісно, за все це заплатять платники податків у РФ.

Також був зафіксований цікавий факт: частина російських НПЗ, які ще не встигли «освятити» українські дрони, відклали ремонт на кілька місяців, тобто на період, коли як раз починає зростати попит на пальне в РФ. Виглядає все так, що уряд РФ просто відклав проблеми на потім, зробивши це дорого для росіян, але пафосно для ЗМІ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: податки бензин пальне росія війна

