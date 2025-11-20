Головна Країна Події в Україні
Україна повернула тіла полеглих воїнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найближчим часом фахівці проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія передала Україні 1000 тіл, які, за її твердженням, належать українським військовим

У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Україна повернула тіла полеглих воїнів фото 1
Україна повернула тіла полеглих воїнів фото 2

Координаційний штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Центрального управління Цивільно-військового співробітництва (ЦВС) Генерального штабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС, які здійснювали перевезення тіл.

Нагадаємо, у жовтні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких Україна отримала 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.

