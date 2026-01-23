Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Податкова реформа Путіна стала загрозою для Росії

Головний ворог податкової реформи Росії
фото: depositphotos.com

Готівковий рубль стає головним ворогом податкової реформи Путіна у 2026 році

Відверто кажучи, реформу податків у РФ у 2025 році була повністю провалена. Фактичні збори основних податків та доходи митниці суттєво відставали від планів початку 2025 року. При цьому, в новинах активно рапортували про виконання показників, правда лише після того як їх було скориговано у другій половині 2025 року.

У РФ мав місце гучний провал по ПДФО в регіонах, коли приріст податків після переходу на прогресивну шкалу ледве перевищив зростання зарплат, а також відставання зборів по митниці через просідання імпорту і контрабанду.

І якщо у зниженні нафтогазових доходів російського бюджету на 24% за 2025 рік є хоча б виправдання у вигляді силових дії України, торговельного тиску Трампа та санкцій ЄС, то єдиним винуватцем податкового провалу у РФ залишається російська влада.

Слід зазначити, що в принципі федеральний уряд зробив вірні висновки з невдачі 2025 року, недарма в них прем’єр Мішустін раніше працював в податковій сфері. Тому податкова реформа 2026 року почалась саме з підвищення ПДВ, утилізаційного збору, а тепер ще і зі збільшення екологічних відрахувань – тобто з податків, які важко обійти. Зараз є всі ознаки того, що росіяни будуть чинити опір підвищенню ПДВ і переводити частину операцій в тінь.

Знижки при оплаті готівкою в супермаркетах на рівні 3-5%, підсилена робота конвертаційних центрів, в т.ч. за межами РФ в країнах членах Євразійського економічного союзу, незрозуміла динаміка транскордонних переказів – це тенденції, які російська влада не може не помічати.

Тому не пройшло і 2 тижнів після завершення нового року як ЦБР заявив, що хоче отримувати від банків більше даних про транскордонні перекази фізичних осіб, і найближчим часом зобов’яже банки звітувати про зняття клієнтами готівки без відома про таке звітування самих клієнтів.

На Старий Новий рік свій подарунок підготував і Мінфін РФ, який запропонував заборонити держреєстрацію угод з готівкою між фізособами та юрособами на суму понад 5 млн руб. Тож готівковий рубль стає головним ворогом податкової реформи Путіна у 2026 році. Прогнозую, що готівковий рубль в цій битві переможе Путіна, але у процесі точно будуть жертви серед російських платників податків.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
