У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих

Міська влада також розгорнула штаб, де мешканці можуть оформити заявки на державну допомогу «єВідновлення»

Унаслідок нічного удару російських військ по місту Дніпро кількість поранених збільшилася до 15 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«Після нічної атаки по допомогу до медиків звернулися вже 15 місцевих», – написав він.

У лікарнях залишаються троє постраждалих: жінки 52 і 64 років та 48-річний чоловік. У них діагностовано травми голови, рвані рани та отруєння продуктами горіння. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Решта постраждалих, включно з 11-річною дівчинкою, відновлюватимуться після пережитого вдома. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, у місті постраждали загалом 5 житлових будинків. Вибито близько 200 вікон, а в одній із будівель пошкоджено покрівлю. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Найбільш постраждала дев'ятиповерхівка буде додатково обстежена фахівцями.

Міська влада також розгорнула штаб, де мешканці можуть оформити заявки на державну допомогу «єВідновлення».

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада, Дніпропетровщина знову зазнала ударів російських дронів-камікадзе та артилерії. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 17 людей.