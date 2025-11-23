Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
У місті постраждали загалом 5 житлових будинків
фото: Борис Філатов/Facebook

Міська влада також розгорнула штаб, де мешканці можуть оформити заявки на державну допомогу «єВідновлення»

Унаслідок нічного удару російських військ по місту Дніпро кількість поранених збільшилася до 15 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«Після нічної атаки по допомогу до медиків звернулися вже 15 місцевих», – написав він.

У лікарнях залишаються троє постраждалих: жінки 52 і 64 років та 48-річний чоловік. У них діагностовано травми голови, рвані рани та отруєння продуктами горіння. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Решта постраждалих, включно з 11-річною дівчинкою, відновлюватимуться після пережитого вдома. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, у місті постраждали загалом 5 житлових будинків. Вибито близько 200 вікон, а в одній із будівель пошкоджено покрівлю. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Найбільш постраждала дев'ятиповерхівка буде додатково обстежена фахівцями.

Міська влада також розгорнула штаб, де мешканці можуть оформити заявки на державну допомогу «єВідновлення».

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада, Дніпропетровщина знову зазнала ударів російських дронів-камікадзе та артилерії. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 17 людей. 

Читайте також:

Теги: Дніпро росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Власниця Олександра Тесленко на уламках кіностудії після атаки
Нічна атака на Дніпро: окупанти знищили кіностудію «Контрабас» (відео)
18 листопада, 22:01
СБУ повідомила про ураження другого за величиною нафтового порту рф
СБУ та Сили оборони атакували другий за розміром нафтоекспортний порт Росії
14 листопада, 14:01
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
11 листопада, 11:09
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
7 листопада, 11:11
У російському бізнесі почалася фаза виживання
Російська економіка тріщить по швах – дані розвідки України
5 листопада, 16:16
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
31 жовтня, 00:16
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
23 жовтня, 22:49
Захарова влаштувала істерику
Захарова згадала про нацизм через недопуск російських плавців до чемпіонату Європи
23 жовтня, 14:17
Торгівля та фінанси Білорусі настільки зав’язані на Москву, що країна «втрачає навіть формальні ознаки самостійності»
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
23 жовтня, 14:05

Події в Україні

Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua