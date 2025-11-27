Ющенко розповів, яке «велике добре діло» робить Путін

Віктор Ющенко: «Путін веде Росію до загибелі через смуту»

Російський диктатор Володимир Путін веде Росію до загибелі, а економіку РФ у прірву. Таку думку щодо політики Кремля зробив третій президент України Віктор Ющенко. Колишній президент України також висловився щодо можливого майбутнього Росії в інтерв’ю Liga.net, передає «Главком».

За словами експрезидента, Росія попри санкції ще має ресурси, завдяки яким вона продовжує тримати баланс. Однак вона все ж таки перебуває у складному економічному становищі. Тож, на його думку, країна-агресорка йде в прірву, у яку її веде сам Путін. «І Путін робить велике добре діло. Він веде Росію до загибелі через смуту. Обов’язково буде смута. Після смути, можливо, виникне півтора-два десятки проєктів національного визволення», – сказав Віктор Ющенко.

Одним із джерел, які фінансують Росію – це Татарстан та Башкортостан, які за словами політика, видобувають стільки нафти, скільки один Азербайджан. Він вважає, що ці регіони самі дадуть собі раду у випадку економічного падіння Росії. Також він згадав про якутів, що мають значні запаси від алмазів до золота та Дагестан і Чечню.

Усі ці національності, на його думку, зможуть повстати проти Росії, тому що вони мають власні традиції, релігію, мову тощо. Тому існує значна можливість їхнього повстання. «От що спільного між якутом і дагестанцем? Ну що? Ну немає ж нічого. І що спільного між татарином і бурятом? От що спільне? Віри різні, мови різні, історія різна, герої національні різні. Вони розуміють, для чого їм потрібна держава. Тому що в них не загублене національне осердя. І мова, і пам’ять, і культура, і релігія тощо. Звичаї, традиції… Тому є великий шанс», – зазначив Віктор Ющенко.

