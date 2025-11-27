Головна Країна Суспільство
Ющенко розповів, яке «велике добре діло» робить Путін

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ющенко розповів, яке «велике добре діло» робить Путін
Колишній президент України висловився щодо можливого майбутнього Росії
фото: скриншот LIGAnet/YouTube

Віктор Ющенко: «Путін веде Росію до загибелі через смуту»

Російський диктатор Володимир Путін веде Росію до загибелі, а економіку РФ у прірву. Таку думку щодо політики Кремля зробив третій президент України Віктор Ющенко. Колишній президент України також висловився щодо можливого майбутнього Росії в інтерв’ю Liga.net, передає «Главком».

За словами експрезидента, Росія попри санкції ще має ресурси, завдяки яким вона продовжує тримати баланс. Однак вона все ж таки перебуває у складному економічному становищі. Тож, на його думку, країна-агресорка йде в прірву, у яку її веде сам Путін. «І Путін робить велике добре діло. Він веде Росію до загибелі через смуту. Обов’язково буде смута. Після смути, можливо, виникне півтора-два десятки проєктів національного визволення», – сказав Віктор Ющенко.

Одним із джерел, які фінансують Росію – це Татарстан та Башкортостан, які за словами політика, видобувають стільки нафти, скільки один Азербайджан. Він вважає, що ці регіони самі дадуть собі раду у випадку економічного падіння Росії. Також він згадав про якутів, що мають значні запаси від алмазів до золота та Дагестан і Чечню.

Усі ці національності, на його думку, зможуть повстати проти Росії, тому що вони мають власні традиції, релігію, мову тощо. Тому існує значна можливість їхнього повстання. «От що спільного між якутом і дагестанцем? Ну що? Ну немає ж нічого. І що спільного між татарином і бурятом? От що спільне? Віри різні, мови різні, історія різна, герої національні різні. Вони розуміють, для чого їм потрібна держава. Тому що в них не загублене національне осердя. І мова, і пам’ять, і культура, і релігія тощо. Звичаї, традиції… Тому є великий шанс», – зазначив Віктор Ющенко.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Віктор Ющенко заявив про необхідність наступу на Москву. Експрезидент зазначив, хтось каже, що перемога – це припинення бойових дій по лінії розмежування, хтось каже, що це кордони 1991 року, проте, на його думку, усі ці твердження призводять до одного – Україна таким чином залишає дітям і онукам найбільшу проблему на сьогодні – московський путінський режим.

Повідомлялося, як Ющенко розказав про контакти з командою Зеленського. України Віктор Ющенко на запитання журналістів про те, чи має він контакти з нинішнім урядом та командою Володимира Зеленського. Водночас Ющенко не конкретизував, хто саме приїздить, консультує він представників влади з економічних чи інших питань.

