Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю

Український президент обговорив із Філіппінами мирний план, продовольчу безпеку та цифровізацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим, подякував за підтримку суверенітету України та проінформував про спільну з США та партнерами роботу над мирним планом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський висловив співчуття Маркосу у зв’язку з руйнуваннями та загибеллю людей через тайфуни на Філіппінах.

Глава держави також поінформував про спільну з США та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. Зеленський подякув за підтримку мирних зусиль, суверенітету і територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін.

Під час розмови сторони обговорили напрями співпраці, зокрема продовольчу безпеку, розвиток сільського господарства та цифровізацію.

«Філіппіни також зацікавлені в досвіді і технологіях, які має Україна. Домовилися, що найближчим часом наші команди опрацюють усі питання», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб мирна угода була укладена першочергово, і лише після цього вони погодяться надати Україні будь-які гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Росія чинить максимальний тиск на фронті та цивільних, і наразі не демонструє ознак готовності до миру найближчим часом.