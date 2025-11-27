Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
фото: Пресслужба президента України

Український президент обговорив із Філіппінами мирний план, продовольчу безпеку та цифровізацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим, подякував за підтримку суверенітету України та проінформував про спільну з США та партнерами роботу над мирним планом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський висловив співчуття Маркосу у зв’язку з руйнуваннями та загибеллю людей через тайфуни на Філіппінах. 

Глава держави також поінформував про спільну з США та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. Зеленський подякув за підтримку мирних зусиль, суверенітету і територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін.

Під час розмови сторони обговорили напрями співпраці, зокрема продовольчу безпеку, розвиток сільського господарства та цифровізацію.

«Філіппіни також зацікавлені в досвіді і технологіях, які має Україна. Домовилися, що найближчим часом наші команди опрацюють усі питання», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб мирна угода була укладена першочергово, і лише після цього вони погодяться надати Україні будь-які гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Росія чинить максимальний тиск на фронті та цивільних, і наразі не демонструє ознак готовності до миру найближчим часом.

Читайте також:

Теги: росія Філіппіни Володимир Зеленський Україна президент війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулого місяця США наклали санкції на російські компанії «Лукойл» та «Роснєфть»
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
21 листопада, 06:40
У похоронній церемонії взяли участь чимало політиків, зокрема 46-й президент США Джо Байден
Трамп і Венс не отримали запрошення на похорон ексвіцепрезидента США Чейні – CNN
21 листопада, 06:22
Олексію Чернишову загрожує до 10 років позбавлення волі. Не чекаючи вироку, він почав ділити майно з дружиною
Розпаковка Че Гевари. Як влип колишній віцепрем’єр скандал
18 листопада, 20:00
Кілька ключових сортів російської сирої нафти впали в ціні до найнижчих рівнів за останні роки
Мінфін США проаналізував вплив нещодавніх санкцій на нафтові доходи Росії
18 листопада, 08:56
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29
Президент США каже, що американські обмеження «дуже ускладнюють» реалізацію планів Ірану
Іран просив Трампа зняти санкції
7 листопада, 11:04
Кандидат у мери Нью-Йорка Зогран Мамдані в ніч виборів у театрі Brooklyn Paramount. Нью-Йорк, 4 листопада 2025 року
Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка
5 листопада, 13:42
Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю
Росія відреагувала на погрози Бельгії «зрівняти Москву із землею»
29 жовтня, 13:29
Потреба в грошах та психологічна вразливість може зробити підлітка піддатливими до онлайн-вербування
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
29 жовтня, 11:14

Політика

Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру
МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру
ООН розпочала пошуки нового генсека
ООН розпочала пошуки нового генсека
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
«Ворог народу»: Трамп накинувся на NYT за матеріал про його старіння
«Ворог народу»: Трамп накинувся на NYT за матеріал про його старіння
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua