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Віталій Шапран економічний експерт

Про «радянське» регулювання в країні «красивих доларів»

glavcom.ua
Багато українців зіштовхнулись із проблемою обміняти долари
фото з відкритих джерел

Історія з порушеннями на готівковому ринку отримала своє продовження

Кумедно було спостерігати за діями НБУ і окремих народних обранців. НБУ випустив чергову постанову, пригрозив всім штрафами, розповів, що всі долари незалежно від року випуску красиві і т.д. Якісь депутати зареєстрували законопроект про адміністративну відповідальність за порушення при валюто-обмінних операціях.

Ги-ги, ну просто свято ідіотизму якесь від профанів регулювання грошового обігу.

По-перше, нагадаю, що за часів СРСР валютників не лякала навіть смертна кара, а тут якась адмінвідповідальність і штрафи.

По-друге, авторитет НБУ як регулятора валютного ринку не такий високий як при регулюванні обігу гривні. Тут не працює директивна природа грошей як у випадку з гривнею, бо НБУ є емітентом гривні, а вже ніяк не іноземної валюти. Долари та євро українці приймають під впливом директив ФРС та ЄЦБ, а не тому, що НБУ дозволив, і повірте, будуть приймати в тіні, навіть якщо не дозволить.

І тут виникає така досить тонка річь – регулювання грошових відносин, де центральний банк не є емітентом валюти, яка приймає участь у відносинах. Ну от уявіть себе покупцем 1000 доларів США. Касир Вам дає 10 банкнот, дві з яких мають якісь незначні дефекти. Ви начитались в інтернеті, що не всі долари приймають і просите касира замінити ці банкноти. Якщо він відмовиться, ну то купите 800 доларів, або взагалі підете до іншого пункту обміну. Тому у касира немає вибору в цій ситуації крім як догодити клієнту. І таких покупців в нього за день, скажімо, 100 осіб, а він у всіх має приймати «некрасиві долари», а видавати красиві.

То логічне питання: куди ж йому дівати некрасиві долари? Якщо це небанківська обмінка, то вона працює від приходу – тобто продає те, що купила, і заробляє на різниці. Якщо ця обмінка буде брати некрасиві долари як того вимагає регулятор, то кому вона їх потім продасть, якщо всі хочуть красиві?

Якщо це банк, то теоретично банк може «некрасиві долари» вивезти за кордон і обміняти на красиві, але це додаткові витрати. От тому в країні красивих доларів, якщо всі установи зобов’язати приймати «некрасиві долари» небанківській обмінний бізнес стає неможливим, а банківській обмінний бізнес буде йти з певними витратами.

Щоб нормалізувати ситуацію, потрібно не тільки посилити відповідальність банків та інших операторів валютного обміну та погрожувати їм штрафами, а і наказати українцям примати «некрасиві долари».

Ні НБУ, ні інші наші органи на 3 чи навіть 4 літери, нездатні цього зробити, бо це те, що називається мода. Ну хочуть українці мати красиві і новенькі долари та євро, і навіть злоті...

І з цим вже нічого не поробиш, населення тут носій попиту, воно і тільки воно створює попит. Я тому не дуже хотів цю тему коментувати для ЗМІ відразу, сподіваючись, що ситуацію внормують тихо. Але ні, чим більше пишуть про «некрасиві долари» і що не кожний обмінний пункт біля дому їх прийме, тим більший попит на «красиві долари». Просто визнайте, що прочитавши мій допис, і отримавши в обмінці 1-2 банкноти з зайвим надписом або якимось недоліком, ви попросите касира поміняти цю банкноту на іншу.

І от наш шановний НБУ мало того, що проспав наплив готівки з Європи неофіційними каналами, так він ще і почав піаритись на темі, де мав зробити все тихо… «мовляв вжили заходів, внормували». Внормували, що? Попит на некрасиві долари? Вмовляли кожного українця особисто? Як то кажуть, людину можна вивести із Ощадбанку СРСР, Ощадбанк з людини – ніколи. Керувати ощадкасою – зовсім не те саме, що центральним банком. Тому насправді проблема «красивих та некрасивих доларів» так швидко вирішена не буде…

З часом вона буде внормована, а поки що раджу придивлятись банкноти якої якості вам дають в касах.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: валютні операції НБУ валюта

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Віталій Шапран

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