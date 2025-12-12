Головна Країна Події в Україні
Куп'янськ: Сили оборони заблокували окупантів та зачистили північно-західну околицю міста

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Куп'янськ: Сили оборони заблокували окупантів та зачистили північно-західну околицю міста
Сили Оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста
Сил Оборони провели успішну операцію у Куп'янську

Воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста. Про це повідомили аналітики DeepState, інформуж «Главком».

Зазначається, що в результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста

«Важка і довга операція триває, адже російські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати», – йдеться у повідомленні.

DeepState нагадав, що операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Московка) та північно-західних околиць самого Куп'янська.

Сили Оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста, де росіяни мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

Спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ «Хартія» (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ «Альфа», КОРД та ВСП), а також ТГр «Куп'янськ».

Нагадаємо, 9 грудня пропаганда РФ поширювала дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими військовими українських наступів на місто. Зокрема, пропагандисти повідомляли про нібито «знищення кількох українських ДРГ» на підступах до Куп’янська, наголошуючи, що їх кинули в наступ для «підтримання інформаційного галасу навколо міста».

Як повідомлялося, російські загарбники поспішили з наступом на Купʼянську, переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах.

