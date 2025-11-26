Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі

Народний артист відвідав місто, де працював багато років, і не стримав сліз через руйнування

Народний артист Іво Бобул емоційно відреагував на трагедію в Тернополі, побачивши зруйнований будинок. Про це повідомляє паблік «Це моя Україна».

Іво Бобул відвідав Тернопіль після руйнувань, що сталися в місті. Біля одного з пошкоджених будинків артист не стримав сліз і розплакався. Артист дозволив собі курити та не зміг стримати сліз, адже місто має для нього особливе значення, бо він працював там не один рік.

фото: паблік «Це моя Україна»

Нагадаємо, що співак Іво Бобул відверто розповів, перед якими світовими лідерами він виступав за свою музичну кар'єру. Коли артист перераховував, то обмовився – виступав в окупованому Росією Придністров'ї.

Народний артист України Іво Бобул показався в Лондоні. Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова. За інформацією платформи NetworkUA, співак приїхав до столиці Великої Британії для концерту.

Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок чого є загиблі та поранені. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей.