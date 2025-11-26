Головна Скотч Шоу-біз
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Відповідні фото показав паблік «Це моя Україна»

Народний артист відвідав місто, де працював багато років, і не стримав сліз через руйнування

Народний артист Іво Бобул емоційно відреагував на трагедію в Тернополі, побачивши зруйнований будинок.  Про це повідомляє паблік «Це моя Україна».

Іво Бобул відвідав Тернопіль після руйнувань, що сталися в місті. Біля одного з пошкоджених будинків артист не стримав сліз і розплакався. Артист дозволив собі курити та не зміг стримати сліз, адже місто має для нього особливе значення, бо він працював там не один рік.

Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі фото 1
фото: паблік «Це моя Україна»

Нагадаємо, що співак Іво Бобул відверто розповів, перед якими світовими лідерами він виступав за свою музичну кар'єру. Коли артист перераховував, то обмовився – виступав в окупованому Росією Придністров'ї. 

Народний артист України Іво Бобул показався в Лондоні. Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова. За інформацією платформи NetworkUA, співак приїхав до столиці Великої Британії для концерту.

Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок чого є загиблі та поранені. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей. 

