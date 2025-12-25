ISW: Росія буде змушена піти на компроміс щодо мирного плану

Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів

Росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом стосовно завершення війни в Україні. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого «м’яч тепер на боці Росії», у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на «дуже незначні» здобутки на полі бою, не підштовхують Кремль до спроб припинити війну.

Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів, і показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах як в останньому документі.

У ISW зазначили, що вимоги російського диктатора Володимира Путіна від червня 2024 року по суті повторювали його вимоги з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Кремлівські чиновники також стверджували, що Росія та Сполучені Штати «досягли порозуміння» на основі вимог Путіна від червня 2024 року під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, але жодних публічно доступних угод на саміті не було.

Аналітики пояснили, що постійні посилання Кремля на промову червня 2024 року та можливі угоди з Аляски демонструють неприйняття Кремлем пропозицій із 28- та 20-пунктних планів із заморожування наявних ліній у Запорізькій та Херсонській областях або в усіх чотирьох областях.

Нагадаємо, що на переговорах, що стосуються врегулювання війни в Україні, сторони обговорюють чотири ключові документи. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер. Вашингтон намагається зрозуміти, на які поступки готова піти Росія для досягнення миру, акцентуючи, що зараз «м'яч на боці Москви».

