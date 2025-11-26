В опублікованих розмовах радник Трампа Стів Уіткофф пропонував Росії шукати до американського президента підхід через лестощі, щоб вплинути на позицію США щодо війни проти України

Видання Bloomberg оприлюднило конфіденційні записи переговорів, відомі як «плівки Віткоффа», на яких Стів Віткофф інструктує російських представників, як ефективніше впливати на президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph, журналісти припускають, що цей витік розмов Віткоффа з Юрієм Ушаковим міг бути вигідним усім трьом ключовим сторонам: Сполученим Штатам, Росії та Україні.

Медійники не виключають, що до скандалу може бути причетний Держсекретар Рубіо або його оточення. Вони зауважують, що 28-пунктовий мирний план спровокував «явну тіньову війну між Державним департаментом і Білим домом». Рубіо, який спочатку критикував, а потім захищав план, не був обізнаний про всі домовленості Віткоффа. Пізніше він взяв участь у перемовинах у Женеві, допомагаючи розробити більш прийнятний для Києва варіант плану.

Хоча прямих доказів причетності Рубіо немає, журналісти вказують на багатьох чиновників із його кола, які мають доступ до такої інформації та поділяють переконання щодо необхідності досягнення більш справедливого миру для України.

Попри агресивну риторику Володимира Путіна та його підлеглих, російським військам необхідна пауза перед тим, як робити нову спробу повалення української влади.

Кремль не бажає, щоб уряди США та Європи взяли на себе військові зобов'язання у разі нового вторгнення. Однак, згідно з The Telegraph, у Москві існують розбіжності: між «яструбами», які наполягають на повному захопленні України, та тими, хто вважає, що бойові дії слід зупинити, щоб прийняти ділові пропозиції Трампа.

Бенефіціаром витоку міг бути навіть глава МЗС РФ Сергій Лавров, який, як відомо, відкрито ворогує з Дмитрієвим, якого називали його потенційним наступником. ЗМІ уточнюють, що коли Рубіо рекомендував Трампу скасувати зустріч із Путіним у Будапешті, він діяв після розмови з Лавровим та дійшов висновку, що Москва не відступила від своїх максималістських вимог.

У статті The Telegraph детально обговорюється, як США та Росія намагалися зламати Україну, та як українське суспільство відреагує на згоду Зеленського на невигідні умови.

Медіа зазначає, що позицію Віткоффа не підтримують ні Україна, ні європейські союзники, які наполягають на неприпустимості зміни кордонів силою. Хоча Вашингтон, схоже, надає перевагу Москві в цих переговорах, Трамп стверджує, що він лише прагне зупинити вбивства. Журналісти міркують, що публікація стенограм могла бути вигідна Україні, оскільки вона відкрила б очі на неприйнятність будь-якої угоди та показала б відсутність вибору у Зеленського, змушеного погоджуватися на обурливі умови.

ЗМІ вважають, що причиною витоку є необережність самого Віткоффа, який, ймовірно, використовував особистий мобільний телефон для дипломатичних контактів замість захищеного зв'язку. Більшість держав здатні перехоплювати дзвінки на звичайних телефонах.

Журналісти нагадують, що українська розвідка успішно публікує аудіозаписи розмов російських солдатів та успішно протидіяла російським генералам, які користувалися мобільними замість зашифрованих радіостанцій. Залишається загадкою, чому досвідчений дипломат Ушаков допустив таку ж помилку. Імовірно, той, хто оприлюднив стенограми, мав на меті зупинити мирні ініціативи Трампа, які могли призвести до угоди, невигідної для України.

Як відомо, президент США Дональд Трамп прокоментував розшифровку Bloomberg, в якій спецпредставник Стів Віткофф радить російським офіційним особам, як краще сподобатися та привернути на свій бік американського лідера. За словами Трампа, у таких діях немає нічого незвичайного.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

До слова, спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва.

У публікації Bloomberg стверджувалося, що російські представники обговорювали розробку такої версії мирного плану, яку можна було б передати Сполученим Штатам, щоб вони «представили його як свій».