Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
Зеленський: без незалежної України РФ неминуче піде на Польщу
фото: скриншот з відео

Президент України наголосив на важливості єдності Києва та Варшави

Під час спільної пресконференції у Варшаві президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у сварках між Польщею та Україною, але без незалежної України Москва неминуче прийде за Польщею. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський згадав про «непрості моменти у наших суспільствах», але, за його словами, президенти мають визначати таку політику, яка підтримує два народи разом.

«Без незалежності нашої держави Москва неминуче прийде сюди, далі в Європу. Без нашої незалежності Москва неминуче прийде за Польщею. І тому важливо щоб були ми. Важливо, щоб були ви. Важливо, щоб були Україна і Польща і важливо, щоб ми були разом», – сказав він.

Він запросив Навроцького в Україну, зазначивши, що це «важливо наших суспільств».

«Україна захищає себе і собою Європу. І найбільшу ціну ми заплатили, це життя наших людей», – сказав український президент, наголосивши на тому, що Україна вдячна Польщі за підтримку.

Разом з тим він закликав політиків до стриманості у заявах, які загрожують єдності двох народів.

«Нам всім треба бути уважними і обережними. Росія хоче розладу, хоче зруйнувати міцний союз двох народів. Не дамо їм цього зробити», – сказав він.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що передача МіГ-29 Україні можлива та не суперечить політиці Польщі.

Президент Польщі наголосив на важливості співпраці інститутів національної пам’яті обох країн. За словами Навроцького, під час дискусії із Зеленським також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.

Президент Польщі заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви

19 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

Читайте також:

Теги: росія Польща Володимир Зеленський Україна президент Москва Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:13
Росія продає нафту Китаю зі знижкою до $35 за барель
Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня
Вчора, 19:55
Президент зауважив, що далекобійні українські можливості можуть зменшитися
Зеленський попередив, що Україна ризикує скоротити виробництво БпЛА через нестачу коштів
Вчора, 15:13
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
Вчора, 04:11
Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові
Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?
13 грудня, 19:15
Британія близька до угоди про заморожені російські активи для України
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
9 грудня, 10:14
Все, що на рівні стереотипів прокачувалося щодо американців, описано чорним по білому з кучерявим підписом Трампа
Про що насправді нова стратегія нацбезпеки США
8 грудня, 14:01
Нові виплати допоможуть родинам не вплинуть на збільшення народжуваності
Нові виплати за народження дитини: демографиня пояснила, чому фінансових стимулів недостатньо
28 листопада, 07:18
23 листопада Melovin заручився з військовим на майдані
«Це ганьба!» Ексміністр екології бурхливо відреагував на заручини Melovin з військовим
24 листопада, 10:46

Політика

Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
Президент Польщі прокоментував можливу передачу МіГ-29 Україні
Президент Польщі прокоментував можливу передачу МіГ-29 Україні
Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua