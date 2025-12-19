Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви

Президент України наголосив на важливості єдності Києва та Варшави

Під час спільної пресконференції у Варшаві президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у сварках між Польщею та Україною, але без незалежної України Москва неминуче прийде за Польщею. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський згадав про «непрості моменти у наших суспільствах», але, за його словами, президенти мають визначати таку політику, яка підтримує два народи разом.

«Без незалежності нашої держави Москва неминуче прийде сюди, далі в Європу. Без нашої незалежності Москва неминуче прийде за Польщею. І тому важливо щоб були ми. Важливо, щоб були ви. Важливо, щоб були Україна і Польща і важливо, щоб ми були разом», – сказав він.

Він запросив Навроцького в Україну, зазначивши, що це «важливо наших суспільств».

«Україна захищає себе і собою Європу. І найбільшу ціну ми заплатили, це життя наших людей», – сказав український президент, наголосивши на тому, що Україна вдячна Польщі за підтримку.

Разом з тим він закликав політиків до стриманості у заявах, які загрожують єдності двох народів.

«Нам всім треба бути уважними і обережними. Росія хоче розладу, хоче зруйнувати міцний союз двох народів. Не дамо їм цього зробити», – сказав він.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що передача МіГ-29 Україні можлива та не суперечить політиці Польщі.

Президент Польщі наголосив на важливості співпраці інститутів національної пам’яті обох країн. За словами Навроцького, під час дискусії із Зеленським також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.

Президент Польщі заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

19 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.