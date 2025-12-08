Головна Світ Політика
У РФ польську організацію, створену ексдепутатом Держдуми, визнано «терористичною»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ польську організацію, створену ексдепутатом Держдуми, визнано «терористичною»
Лідером KDL є Ілля Пономарьов
фото: ТАСС

Засідання суду пройшло в закритому режимі

Верховний суд РФ задовольнив позов генпрокуратури і оголосив рух «З'їзд народних депутатів» (Kongres Deputowanych Ludowych) терористичною організацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Позов генпрокуратури надійшов до суду наприкінці жовтня 2025 року. Засідання суду пройшло в закритому режимі.

KDL була створена у 2022 році в Польщі. Лідером організації є колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він включений до реєстру іноземних агентів у РФ. У квітні 2023 року генпрокуратурою РФ діяльність KDL визнана «небажаною на території Росії».

У лютому 2025 року через створення руху проти Пономарьова порушили кримінальну справу за статтями про насильницьке захоплення влади, а також організацію терористичного угруповання та участь у ньому.

ФСБ заявила, що «метою створеного за кордоном руху є насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу в Російській Федерації». «Для реалізації задуму щодо захоплення влади у РФ силовим шляхом Пономарьовим організовано взаємодію з одним з українських воєнізованих підрозділів», – зауважувала спецслужба.

