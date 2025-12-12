Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?

Поверніть професійних дипломатів за стіл перемовин. Усіх сторін

Тому, що для військових, навіть колишніх, як скажімо, генерал Келлог (при всій повазі) «10 останніх метрів – найскладніші». Якщо вирішити лише два питання (у даному випадку – вихід українських! військ з неокупованих українських територій і розділити контроль над українською (!) ЗАЕС), то все інше піде, як по маслу.

Для тих, хто робить deal з точки зору бізнесу, взагалі – не питання: там цифри додав, там прибрав – і порахував прийнятний варіант прибутків.

Для дипломатів: «якщо все не домовлено – не домовлено нічого» і це, з точки зору професійної дипломатії – не «10 останніх метрів», а свідчення неправильно обраного шляху й першого драфту (у нашому випадку – суто російські лекала) і неможливість вирішити комплексно питання при хибному підходові, який закладено з самого початку.

Тобто, міжнародні угоди мають базуватися на певних погоджених універсальних правилах і нормах і бути, як мінімум, можливими для реалізації й такими, які встановлюють нові рамки чи зобовʼязання на досить довгий період. При цьому мають бути виписані механізми контролю їх виконання, правила та умови виходу з угод у разі їх порушення та головне – угоди мають укладатися з доброю волею сторін і готовністю їх виконувати.

Якщо при напрацюванні договору про мир, питання зупинки вогню й гарантій безпеки виносяться у самий кінець (тобто не є пріоритетними), тоді це все – не про довготривалий мир, а лише про імітацію дипломатичних переговорів. Поверніть професійних дипломатів за стіл перемовин! Зі всіх сторін!