Бізнес РФ кипить від путінського маразму

Путінська команда намагається покращити ділові очікування росіян брехнею

На минулому тижні російська економіка продовжила своє падіння в прірву. З різних боків надходили сигнали про згортання економічної активності:

Навантаження на Російську залізницю (РЖД) за 11 місяців знизилось на 5,6%, при цьому уряд РФ продовжує декларувати наявність зростання ВВП на 1%. Можливо, частина цього ВВП своїм ходом летить в Україну? В будь-якому разі, явні ознаки маніпуляцій з інфляцією на фоні зниження споживання електрики та обсягів перевезень вказують на сильне зниження ділової активності в цивільному секторі економіки РФ.

Російські аграрії знизили реалізацію зерна за перші 10 місяців 2025 року на 15,8%.

Продажі легкових автомобілів у РФ у листопаді впали майже на чверть до жовтня цього року. Сплеску попиту, що відбувся у жовтні на очікуваннях зростання ПДВ та утиль-збору, росіянам не вистачило навіть на місяць.

Виторг «Роснано» за дев'ять місяців знизився вчетверо – до 1,9 млрд рублів. Компанія перебуває в коматозному стані вже давно, але зараз наглядно демонструє всю неефективність державної системи управління у РФ.

Дані по PMI індексам S&P у РФ показали, що в обробних галузях переважають негативні очікування, а от у сфері послуг є певне піднесення, викликане насамперед гарантованим підвищенням податків.

«Податкова» ціна нафти за листопад у РФ впала до історичного мінімуму 44,87 долара за барель, тож нафто-газові доходи знову «не виконали норму».

Звісно, влада РФ намагається всіх переконати, що рецесії немає. ЦБР повністю заперечує можливість зниження ВВП та вочевидь готується до чергового невеликого зниження ключової ставки. Відразу після зміни ставки 19 грудня Путін виступить з переможною промовою на заході РСПП, де буде переконувати російський бізнес, що в них все добре.

«Звісно, він же Путін, йому видніше, як бізнесу краще» – так думають росіяни. Проте у бізнеса вже закипає від цього маразму з продовженням війни. Але втома від путінського маразму поки що не переросла у відкриті протести, а вилилась у потік публічних мрій про завершення війни.

Голова РСПП Шохін на минулому тижні помріяв про завершення війни після перемовин з делегацією США у Москві, а керманич ВТБ Костін заявив про зростання фондового ринку у рази після завершення війни.

Ці публічні мрійники тільки підживлюють очікування бізнесу від завершення війни, а це «світле майбутнє» все не настає. Тож колись цю греблю поствоєнних мрій прорве.