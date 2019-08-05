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    Думки вголос

    В Росії стався переворот: владу в країні захопили силовики

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    Тепер в Росії всі вільні люди оголошені злочинцями - В Росії стався переворот: владу в країні захопили силовики
    Тепер в Росії всі вільні люди оголошені злочинцями

    Поліцейщина повністю витіснила з московських вулиць Конституцію РФ

    Мовою оригіналу

    Среди немногого, что нам остается теперь, — имеется возможность назвать вещи своими именами. 

    И тут, кажется, пришло время обойтись без метафор: в России произошел переворот.

    Воспользовавшись паранойей своего ставленника и его страхом даже перед тенью реального народовластия, группа силовиков получила наконец долгожданный карт-бланш на открытое полицейское беззаконие.

    Полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию РФ.

    Незаконно арестованы все лидеры оппозиции; развернута охота на обычных людей, посмевших выйти на улицу в знак протеста. Для задержания уже не требуется лозунга или пикета: преступниками объявлены все свободные люди, на выбор полицая. Адвокатов не пускают к арестованным, избиения в автозаках и отделениях полиции стали нормой.

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    По итогам путинского двадцатилетия (милости просим отпраздновать этот бандитский юбилей в ближайшую пятницу) в стране нет парламента, нет суда и нет СМИ — есть только соответствующие подразделения путинской хунты, обслуживающие ее интересы и обеспечивающие ее сохранность.

    Внутри этой хунты идут типовые разборки, но это не имеет никакого значения для остальных россиян, попавших в глубокий политический зиндан.

    Таков общий вид на пейзаж. Теперь — вид на отдельные предметы.

    Глава МГИК Горбунов — жулик, ответственный за создание политического кризиса на ровном месте.

    Собянин, Колокольцев, Золотов и Бастрыкин, прямо ответственные за насилие над москвичами, пытавшимися, в рамках закона, протестовать против фальсификаций, — преступники и соучастники переворота.

    Прокурор Чайка, не пресекший эскалации беззакония, — соучастник переворота.

    Все судьи, выносившие в эти дни неправосудные приговоры, как и молчащий глава Верховного суда РФ Лебедев, — соучастники переворота.

    Глава Конституционного суда Зорькин, «не заметивший» упразднения Конституции, — соучастник переворота.

    Все депутаты и сенаторы, от которых мы так и не дождались в эти дни слова протеста или защиты — все, поименно, — соучастники переворота.

    Журналисты, лгавшие или просто молчавшие в эти дни, — соучастники переворота.

    Все эти доверенные и приближенные лица и деятели культуры, все эти гергиевы, шахназаровы и эрнсты, все небожители и творцы, не возвысившие голос против прямого и неприкрытого полицейского насилия против россиян, — соучастники переворота, в полный рост, что бы они о себе не думали и какими бы соображениями не оправдывали свое поведение.

    Что делать теперь нам, тем, кто не хочет уезжать из России, но и не готов доживать свои дни тут в наморднике? Не очень представляю, признаться (никогда не жил в полицейском государстве). Но в любом случае, начать стоит с того, что назвать вещи своими именами. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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