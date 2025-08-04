Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»

На летовищі розміщувалася армійська авіація РФ

Сили оборони 3 липня вразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» в Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що після атаки на території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація РФ.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Крім того, БпЛА уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Флорово.