Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
безпілотники завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту «Сочі»
фото: Генштаб ЗСУ

На летовищі розміщувалася армійська авіація РФ

Сили оборони 3 липня вразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» в Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що після атаки на території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація РФ.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Крім того, БпЛА уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Флорово.

Теги: росія війна Генштаб аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
15 липня, 09:04
У Росії масово скасовують рейси
Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах
6 липня, 22:46
На Покровському напрямку захисники зупинили 67 атак
Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2025 року
9 липня, 08:25
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
Ситуація на фронті 23 липня
Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу
23 липня, 23:57
Алієв розповідає, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території»
Президент Азербайджану звернувся до українців із закликом
19 липня, 19:58
Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
30 липня, 05:49
Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів
Землетрус поблизу Камчатки спричинив цунамі (відео)
30 липня, 07:00
Путін має ще сім днів для досягнення мирної угоди з Україною
Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою
31 липня, 21:49

Соціум

У США чоловік застрелив сусідку, бо прийняв її за інопланетянку
У США чоловік застрелив сусідку, бо прийняв її за інопланетянку
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк
У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк
У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі
У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
47K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
7269
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4338
Коли Путін з'їхав з глузду
3601
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну

Новини

Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua