Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
УЗ пропонує динамічне ціноутворення, але це питання ще не вирішено
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Голова правління АТ УЗ запропонував певні категорії дорожчих квитків

«Укрзалізниця» пропонує динамічне ціноутворення через збитки у напрямку пасажирських перевезень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський розповів під час брифінгу, що на пасажирські перевезення необхідно дофінансування у розмірі щонайменше 20 млрд грн. Очільник УЗ додав, що позиція держави полягає в тому, що ціни під час війни мають бути доступними для громадян.

«Ми підтримуємо президента й уряд у цьому питанні, але вважаємо, що можна вже сьогодні вдаватися до певної лібералізації. Наприклад, запроваджувати динамічне ціноутворення, коли квитки в останні хвилини перед відправленням продаються за більшу ціну. Або запропонувати певні категорії дорожчих квитків, як це є в «міжнародці», ту ж вартість СВ підняти. Тобто знайти баланс в обмеженнях», – запропонував він.

Перцовський пояснив, що тарифи на пасажирські перевезення не переглядалися з 2021 року, а на вантажні – з 2022-го. За його словами, внутрішні перевезення зараз приносять близько 6-7 млрд грн на рік. Доходи від міжнародного напрямку становлять ще близько 4 млрд грн, а загальні видатки на пасажирські перевезення у далекому сполученні – 19-20 млрд грн.

Він наголосив, що доходи від приміського сполучення становлять менш 1 млрд грн. «Сьогодні Укрзалізниця потребує системної державної підтримки та фінансування», – додав Перцовський.

Нагадаємо, збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниці» минулого року перевищили 18 млрд грн. За підсумками 2024 року УЗ отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень.

Через це директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк наголосив, що держава має передбачити у бюджеті кошти для компенсації.

У липні 2025 року пасажири почали скаржитися на те, що не можуть придбати квитки, які зникають за лічені секунди. В УЗ пояснили, що наразі існує підвищений попит на популярні напрямки. У відповідь на обурення перевізник закликав громадян купувати квитки не у касах, а через додаток.

