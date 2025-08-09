Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок та 17-річна дівчина
фото: Національна поліція

Дроном було пошкоджено дах та приміщення

Внаслідок російської атаки на Харків 9 серпня постраждав магазин «Меблевий лабіринт». Дроном було пошкоджено дах та приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію Харківської області.

«Наразі проводиться огляд місця влучання, надається допомога постраждалим», – сказано у повідомленні.

Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові фото 1

За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок 38, 45, 43 років, та 17-річна дівчина. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Також у поліції показали фото з місця атаки російських окупантів.

5 фото
На весь екран

Раніш повідомлялося, що російські війська вдарили по Харкову дроном. Він влучив у меблевий магазин та завдав поранень шістьом людям.

Нагадаємо, від російських ударів по місту Лозова Харківської області загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми. 

Тоді росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж. 

До слова, Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема, по місту Харків. 

Читайте також:

Теги: Харків росія обстріл магазин поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам прориватись у Покровськ
Замість улову – СІЗО: СБУ спіймала агента РФ під час риболовлі
6 серпня, 13:51
Головний рабин Одеси Авраам Вольф підтвердив пошкодження синагоги
Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття
4 серпня, 19:51
Грем: Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
1 серпня, 23:44
Уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими
СБУ уразила виробничий комплекс заводу радіоелектроніки в Пензі – джерело
31 липня, 11:34
Наслідки російської атаки в Голосіївському районі
Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару
31 липня, 11:32
У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування
27 липня, 21:22
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
24 липня, 19:47
Росіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
24 липня, 14:07
У 2005 році Україна вже визнала подвиг Олексія Береста
Путін дав Героя Росії Герою України
17 липня, 20:26

Події в Україні

Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію
Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави
На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
12K
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
6372
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2548
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
2319
Супутники фіксують різкі зміни у лісах Землі

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua