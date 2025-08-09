Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові

За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок та 17-річна дівчина

Дроном було пошкоджено дах та приміщення

Внаслідок російської атаки на Харків 9 серпня постраждав магазин «Меблевий лабіринт». Дроном було пошкоджено дах та приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію Харківської області.

«Наразі проводиться огляд місця влучання, надається допомога постраждалим», – сказано у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок 38, 45, 43 років, та 17-річна дівчина. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Також у поліції показали фото з місця атаки російських окупантів.

Нагадаємо, від російських ударів по місту Лозова Харківської області загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми.

Тоді росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж.

До слова, Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема, по місту Харків.