Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів

У Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь лише 13 спортсменів з Росії

Росія встановила антирекорд із 1908 року за кількістю представників на Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

На зимових Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 13 спортсменів з Росії: фігуристи Аделія Петросян та Петро Гуменник, шорт-трекісти Олена Крилова та Іван Посашков, лижники Дар'я Непряєва та Савелій Коростельов, ковзанярі Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, скі-альпініст Микита Філіппов, саночники Дарія Олесик та Павло Репілов, гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова.

На літній Олімпіаді в Лондоні 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів.

Росіяни виступатимуть у нейтральному статусі.

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: росія Олімпіада олімпійські ігри

