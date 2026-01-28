Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді

На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів

У Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь лише 13 спортсменів з Росії

Росія встановила антирекорд із 1908 року за кількістю представників на Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

На зимових Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 13 спортсменів з Росії: фігуристи Аделія Петросян та Петро Гуменник, шорт-трекісти Олена Крилова та Іван Посашков, лижники Дар'я Непряєва та Савелій Коростельов, ковзанярі Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, скі-альпініст Микита Філіппов, саночники Дарія Олесик та Павло Репілов, гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова.

На літній Олімпіаді в Лондоні 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів.

Росіяни виступатимуть у нейтральному статусі.

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: