Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді
У Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь лише 13 спортсменів з Росії
Росія встановила антирекорд із 1908 року за кількістю представників на Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».
На зимових Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 13 спортсменів з Росії: фігуристи Аделія Петросян та Петро Гуменник, шорт-трекісти Олена Крилова та Іван Посашков, лижники Дар'я Непряєва та Савелій Коростельов, ковзанярі Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, скі-альпініст Микита Філіппов, саночники Дарія Олесик та Павло Репілов, гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова.
На літній Олімпіаді в Лондоні 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів.
Росіяни виступатимуть у нейтральному статусі.
Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
