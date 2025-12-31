РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет

За рік Росія масово атакувала Україну ракетами, дронами й авіабомбами

Найбільше повітряних тривог зафіксували на Харківщині

Упродовж 2025 року країна-агресор Росія випустила по Україні близько 2,4 тис. ракет, а також застосувала понад 60 тис. керованих авіабомб. Про це повідомляє United24.

Окупанти також спрямували на українські населені пункти понад 60 тис. коригуваних авіабомб і понад 100 тис. безпілотників.

Росія у 2025 році завдала по Україні тисячі ракетних ударів фото: United24

Журналісти визнали тривалість повітряних тривог за рік – у різних місцях країни її вмикали понад 19 тис. разів. Найбільше в Харківській області – 2 тисячі разів на рік.

Повітряну тривогу в Україні оголошували більш як 19 тис. разів фото: United24

«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уночі 31 грудня під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрону впали на автодвір сортувального термінала «Нової пошти». Зазначається, що унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Водночас через пожежу було знищено понад сотню посилок.

Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.