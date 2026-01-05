Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками, лідер США Дональд Трамп пригрозив виконувачці обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес, і вона запропонувала співпрацювати, також Трамп заперечив заяви РФ про атаку на резиденцію Путіна.

Атака на Київ

Вночі 5 січня безпілотники атакували Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі через атаку РФ сталася пожежа. Місцеві телеграм-канали пишуть, що БпЛА на Оболоні атакував приватний медичний заклад.

Ткаченко повідомив, що у Києві загинула людина: «Станом на зараз внаслідок атаки загинула одна людина. Атака продовжується, будь ласка, залишайтесь в безпеці».

Росія вдарила по Чернігову

У ніч на 5 січня російські війська атакували Чернігів, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники. Ціллю ворожого удару стало одне з міських підприємств, про що о 2:36 повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Брижинський повідомив, що внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів Чернігова та в приватному будинку в прилеглій громаді.

Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська розвідка не знайшла підтверджень російським звинуваченням на адресу України щодо атаки безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. 

Трамп повідомив журналістам, що після перевірки офіційними особами США встановлено: Україна не атакувала резиденцію. «Ми не віримо, що це сталося, тепер, коли нам вдалося це перевірити», –підкреслив він.

Трамп про контроль над Венесуелою

Президент США Дональд Трамп підтвердив  намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною.

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Трамп зазначив, що американська сторона вже веде діалог з людьми, які «щойно склали присягу» (маючи на увазі в.о. президента Делсі Родрігес). 

Родрігес закликала співпрацювати з США

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з несподіваною заявою, запропонувавши уряду США перейти до «порядку денного співпраці». Це стало різким поворотом у її позиції після попередніх звинувачень Вашингтона у «варварському викраденні» Ніколаса Мадуро.

Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

