Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Вірусне відео про гігантські замети на Камчатці виявилося фейком

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вірусний ролик про Камчатку виявився згенерованим ШІ
скріншот з відео

Ролик розійшовся соцмережами, попри пряму позначку автора про штучне походження

Відео, на якому нібито показані снігові замети заввишки з п’ятиповерхові будинки в Петропавловську-Камчатському, не має стосунку до реальності – воно створене за допомогою нейромережі. Про це повідомляє «Главком».

Ролик швидко набрав популярності в мережі та був підхоплений низкою Telegram-каналів як «доказ» екстремальних погодних умов на Камчатці. На кадрах видно багатоповерхівки, майже повністю занесені снігом, із ледь помітними верхніми поверхами.

Однак з’ясувалося, що першоджерелом був акаунт у TikTok, де автор прямо зазначив у описі: «Згенеровано ШІ». Попри це, частина ресурсів поширила відео без перевірки, подаючи його як реальні кадри.

Фактчекери звернули увагу на низку ознак штучного походження ролика. По-перше, архітектура будинків на відео відповідає типовим панельним серіям, яких у Петропавловську-Камчатському майже немає. Місто дійсно має 9-, 10-поверхові та навіть одне 16-поверхове житлове будівництво, але їхній вигляд істотно відрізняється від показаного.

По-друге, на сторінці того ж користувача TikTok розміщені інші подібні ролики з «нескінченними поверхами» будинків – характерний прийом для генеративних моделей.

Експерти наголошують, що навіть базова перевірка джерела могла б запобігти поширенню фейку: достатньо було звернути увагу на позначку автора та порівняти кадри з реальними фото міста.

Раніше, у Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України Володимира Зеленського. Ба більше, росіяни проводили зібрання, де молилися про захист територій України від армії РФ. 

Читайте також:

Теги: росія снігопад штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ стає гіршим там, де приходить Росія
Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю
11 сiчня, 17:13
Уламки «Орєшніка», які виявили на Львівщині
Що насправді хотів показати Путін «Орєшніком»
10 сiчня, 19:00
Внаслідок аварійних відключень електроенергії Тернопіль тимчасово без води
Атака РФ залишила Тернопіль без води
23 грудня, 2025, 11:07
У Кремлі розповіли, на якому етапі знаходиться «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
25 грудня, 2025, 14:18
Трамп та Зеленський на зустрічі у Білому домі у серпні 2025 року
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
26 грудня, 2025, 22:55
Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
29 грудня, 2025, 19:13
У 2025 році в Росії офіційно зникли щонайменше 266 населених пунктів
У Росії масово зникають села: дані розвідки
6 сiчня, 13:19
Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів
Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)
7 сiчня, 13:51
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51

Курйоз

Вірусне відео про гігантські замети на Камчатці виявилося фейком
Вірусне відео про гігантські замети на Камчатці виявилося фейком
«Слуга» Загоруйко потрапила в курйозну ситуацію під час зустрічі з головою НАБУ
«Слуга» Загоруйко потрапила в курйозну ситуацію під час зустрічі з головою НАБУ
Трамп показав середній палець працівнику заводу Ford
Трамп показав середній палець працівнику заводу Ford
На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі
На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі
У Бразилії через негоду впала 24-метрова копія статуї Свободи (відео)
У Бразилії через негоду впала 24-метрова копія статуї Свободи (відео)
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua