Вірусне відео про гігантські замети на Камчатці виявилося фейком
Ролик розійшовся соцмережами, попри пряму позначку автора про штучне походження
Відео, на якому нібито показані снігові замети заввишки з п’ятиповерхові будинки в Петропавловську-Камчатському, не має стосунку до реальності – воно створене за допомогою нейромережі. Про це повідомляє «Главком».
Ролик швидко набрав популярності в мережі та був підхоплений низкою Telegram-каналів як «доказ» екстремальних погодних умов на Камчатці. На кадрах видно багатоповерхівки, майже повністю занесені снігом, із ледь помітними верхніми поверхами.
Однак з’ясувалося, що першоджерелом був акаунт у TikTok, де автор прямо зазначив у описі: «Згенеровано ШІ». Попри це, частина ресурсів поширила відео без перевірки, подаючи його як реальні кадри.
Фактчекери звернули увагу на низку ознак штучного походження ролика. По-перше, архітектура будинків на відео відповідає типовим панельним серіям, яких у Петропавловську-Камчатському майже немає. Місто дійсно має 9-, 10-поверхові та навіть одне 16-поверхове житлове будівництво, але їхній вигляд істотно відрізняється від показаного.
По-друге, на сторінці того ж користувача TikTok розміщені інші подібні ролики з «нескінченними поверхами» будинків – характерний прийом для генеративних моделей.
Експерти наголошують, що навіть базова перевірка джерела могла б запобігти поширенню фейку: достатньо було звернути увагу на позначку автора та порівняти кадри з реальними фото міста.
