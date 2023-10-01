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Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Іран може домовитися з Росією про передачу балістичних ракет
фото з відкритих джерел

Існує загроза, що Іран та Росія можуть домовитися про постачання балістичних ракет

Україна разом із партнерами вживає заходів, щоб запобігти домовленості між Росією та Іраном щодо передачі Москві балістичних ракет. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

На думку Юсова, після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН щодо Ірану, існує загроза, що Тегеран та Москва можуть домовитися про постачання балістичних ракет.

«Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся», – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання.

Раніше Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав. Уряд Ірану продемонстрував російському міністру оборони Сергію Шойгу повітряно-поверхневу ракету, відому як 358, під час його візиту до країни. Це перший раз, коли влада в Ірані визнала свою роль у створенні цього зразка зброї. 

Теги: Москва Міноборони Україна влада Іран росія

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