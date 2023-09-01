Ракетний терор. Чи є у росіян ресурси на масові зимові обстріли?

Підрахунок ракет. Підсумки серпня

Великі атаки

5-6.08 – 43 ракети

15.08 – 28

30.08 – 28

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Усього 3 обстріли з кількістю ракет понад 10. У липні таких було 6, у травні та червні – 8. Я б сказав, що атаки стали більш сконцентрованими. Від тактики «шарашим якомога частіше» відмовилися.

За місяцями

жовтень – 191 ракета

листопад – 183

грудень – 236

січень – 94 (72)

лютий – 111 (95)

березень – 78 (48)

квітень – 27 (23)

травень – 205 (154)

червень – 213 (160)

липень – 159 (89)

серпень – 131 (110)

У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 у цю статистику не входять.

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Мої міркування

Давайте я спробую відновити логіку подій, щоб показати, на якому етапі ми перебуваємо.

Весь «опалювальний сезон» нас намагалися залишити без світла і тепла, безмежно витрачаючи старі запаси ракет «Калібр» і Х-101/555.

На початку березня 2023 року старі запаси підійшли до кінця. З цього моменту стало можливо вистрілювати тільки те, що встигли виробити.

З 10 березня по 27 квітня в обстрілах була «велика перерва», збирали нові запаси.

Ці запаси разом із ракетами поточного виробництва випустили на наші голови наприкінці квітня, травні та червні.

Відтоді (у липні та серпні) вистрілюють приблизно стільки, скільки виробляють.

Нагадаю, що за моїми прикидками двомісячної давності РФ на місяць може виробляти 90-100 ракет «Калібр» і Х-101 у сумі. Вся подальша статистика цю гіпотезу підтверджує.

До речі, якщо гіпотеза правильна, то жодних запасів на осінньо-зимові «мегаобстріли» РФ поки що не робить. Інакше ми повинні припускати ще більший рівень виробництва.

Тобто нам загрожують все ті ж 90-100 Калібрів і Х-101/555 на місяць плюс інші Х, Іскандери, Кинджали та інша дрянь, яку вони запускають у менших кількостях.