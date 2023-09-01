Ракетний терор. Чи є у росіян ресурси на масові зимові обстріли?
Підрахунок ракет. Підсумки серпня
Великі атаки
5-6.08 – 43 ракети
15.08 – 28
30.08 – 28
Усього 3 обстріли з кількістю ракет понад 10. У липні таких було 6, у травні та червні – 8. Я б сказав, що атаки стали більш сконцентрованими. Від тактики «шарашим якомога частіше» відмовилися.
За місяцями
- жовтень – 191 ракета
- листопад – 183
- грудень – 236
- січень – 94 (72)
- лютий – 111 (95)
- березень – 78 (48)
- квітень – 27 (23)
- травень – 205 (154)
- червень – 213 (160)
- липень – 159 (89)
- серпень – 131 (110)
У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 у цю статистику не входять.
Мої міркування
Давайте я спробую відновити логіку подій, щоб показати, на якому етапі ми перебуваємо.
- Весь «опалювальний сезон» нас намагалися залишити без світла і тепла, безмежно витрачаючи старі запаси ракет «Калібр» і Х-101/555.
- На початку березня 2023 року старі запаси підійшли до кінця. З цього моменту стало можливо вистрілювати тільки те, що встигли виробити.
- З 10 березня по 27 квітня в обстрілах була «велика перерва», збирали нові запаси.
- Ці запаси разом із ракетами поточного виробництва випустили на наші голови наприкінці квітня, травні та червні.
- Відтоді (у липні та серпні) вистрілюють приблизно стільки, скільки виробляють.
Нагадаю, що за моїми прикидками двомісячної давності РФ на місяць може виробляти 90-100 ракет «Калібр» і Х-101 у сумі. Вся подальша статистика цю гіпотезу підтверджує.
До речі, якщо гіпотеза правильна, то жодних запасів на осінньо-зимові «мегаобстріли» РФ поки що не робить. Інакше ми повинні припускати ще більший рівень виробництва.
Тобто нам загрожують все ті ж 90-100 Калібрів і Х-101/555 на місяць плюс інші Х, Іскандери, Кинджали та інша дрянь, яку вони запускають у менших кількостях.
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