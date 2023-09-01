Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Ракетний терор. Чи є у росіян ресурси на масові зимові обстріли?

glavcom.ua
Росія намагається створити в Україні техногенну катастрофу
фото з відкритих джерел

Підрахунок ракет. Підсумки серпня

Великі атаки

5-6.08 – 43 ракети
15.08 – 28
30.08 – 28

Усього 3 обстріли з кількістю ракет понад 10. У липні таких було 6, у травні та червні – 8. Я б сказав, що атаки стали більш сконцентрованими. Від тактики «шарашим якомога частіше» відмовилися.

За місяцями

  • жовтень – 191 ракета
  • листопад – 183
  • грудень – 236
  • січень – 94 (72)
  • лютий – 111 (95)
  • березень – 78 (48)
  • квітень – 27 (23)
  • травень – 205 (154)
  • червень – 213 (160)
  • липень – 159 (89)
  • серпень – 131 (110)

У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 у цю статистику не входять.

Мої міркування

Давайте я спробую відновити логіку подій, щоб показати, на якому етапі ми перебуваємо.

  • Весь «опалювальний сезон» нас намагалися залишити без світла і тепла, безмежно витрачаючи старі запаси ракет «Калібр» і Х-101/555.
  • На початку березня 2023 року старі запаси підійшли до кінця. З цього моменту стало можливо вистрілювати тільки те, що встигли виробити.
  • З 10 березня по 27 квітня в обстрілах була «велика перерва», збирали нові запаси.
  • Ці запаси разом із ракетами поточного виробництва випустили на наші голови наприкінці квітня, травні та червні.
  • Відтоді (у липні та серпні) вистрілюють приблизно стільки, скільки виробляють.

Нагадаю, що за моїми прикидками двомісячної давності РФ на місяць може виробляти 90-100 ракет «Калібр» і Х-101 у сумі. Вся подальша статистика цю гіпотезу підтверджує.

До речі, якщо гіпотеза правильна, то жодних запасів на осінньо-зимові «мегаобстріли» РФ поки що не робить. Інакше ми повинні припускати ще більший рівень виробництва.

Тобто нам загрожують все ті ж 90-100 Калібрів і Х-101/555 на місяць плюс інші Х, Іскандери, Кинджали та інша дрянь, яку вони запускають у менших кількостях.

Читайте також: Ракетний терор. Ворог готується до майбутніх ударів по енергетиці?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: опалювальний сезон статистика російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Ігната, взимку варто очікувати більше на атаки російських дронів, ніж на атаки ракет
Речник Повітряних сил розказав, чим Росія обстрілюватиме Україну взимку
4 серпня, 22:10
«Главком» виступив інформаційним партнером форуму UkrainianGasOpen 2023
Щоб не погас блакитний вогник. Складна розмова про газовий бізнес під час війни Енергобезпека
29 серпня, 11:10
Пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м
В Оріхові російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку, будівля спалахнула
6 серпня, 18:40
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю
Обстріл Запоріжжя: дивом вижила людина, яка вважалася загиблою
9 серпня, 22:18
Організаторка виставки дронів стверджує, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою
Ракетний удар по Чернігову: організаторка виставки дронів відповіла на звинувачення
19 серпня, 14:13
Російська ракета, яка влучила в центр Чернігова, вбила 6-річну Софійку
Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих
19 серпня, 23:33
Україна знаходиться у піку підготовки до опалювального сезону
«Нафтогаз» зможе накопичити необхідну для проходження зими кількість газу – «Центр Разумкова»
24 серпня, 17:30
Окупанти знову тероризували Україну дронами та ракетами
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години
21 серпня, 23:12
Росіяни продовжуть використовувати візи, видані ще у 2019 році
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
28 серпня, 14:03

Роман Шрайк

Ракетний терор. Чи є у росіян ресурси на масові зимові обстріли?
Ракетний терор. Чи є у росіян ресурси на масові зимові обстріли?
Що відбувається з армією окупантів
Що відбувається з армією окупантів
100 рублів за долар – це добре чи погано?
100 рублів за долар – це добре чи погано?
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
23K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
17K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9610
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
8707
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
6934
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту