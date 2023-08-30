Ракетний терор. Ворог готується до майбутніх ударів по енергетиці?

Про знищення майже усіх повітряних цілей на цей раз оголосив особисто Головнокомандувач ЗСУ Залужний

По масованій атаці «Шахедами» та ракетами в ніч на 30 серпня 2023 року, потезово:

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Судячи по заявленим регіонам збиття КР та дронів-камікадзе, росіяни прагнули ударити не тільки по Києву, але й також по транспортним комунікаціям, по яким (на їх думку) могло відбуватись перекидання зброї та амуніції від Заходу для ЗСУ;

З кожною атакою рашисти намагаються вдосконалювати свої прийоми прориву нашої ППО.

Наприклад, цього разу ворог спочатку першою хвилею за кількома напрямками пустив «Шахеди», наступними двома хвилями пішли крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, котрі маневрували по території України як ніколи агресивно;

Схоже, сам формат такої атаки для нашої протиповітряної оборони був настільки тяжким, що про знищення майже усіх повітряних цілей на цей раз оголосив особисто Головнокомандувач ЗСУ Залужний, в знак особливої перемоги наших захисників неба.

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Зазвичай обходяться повідомленням від імені прес-служби Повітряних Сил;

В офіційному звіті були згадані 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 та 28 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/55. Але ж орієнтовно о 2-ій ночі Повітряні Сили та ОК «Південь» заявляли про пуск «Калібрів» в напрямку Одеси, і ця деталь свого відображення в офіційному звіті не знайшла.

Можливо, то насправді були фальш-цілі. А можливо ракетна атака стосувалась виключно військового об’єкту, тому й не стали розголошувати деталі, як водиться в подібних випадках;

Цікаво, що рашисти й далі «розводять» по родам військ застосування тої чи іншої ракетної зброї для ударів по України, не намагаючись особливо комбінувати.

Удари «Іскандерами» – якби окремо (парафія Сухопутних військ ЗС РФ), удари «Калібрами» – окремо (парафія ВМФ РФ), «Шахеди» та крилаті ракети повітряного базування – теж окремо.

Якщо ворог і далі триматиметься такого «інституційного розподілу», це точно вплине на рівень ефективності майбутніх ударів ворога по енергетиці в сторону «просадки».