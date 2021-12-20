Тема дострокових виборів до Ради буде актуальною у 2022 році
Чергові вибори до ради мають відбутися в жовтні 2023 року
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Сразу три опроса появилось сегодня:
- Рейтинг, 14-16 декабря,
- КМИС, 9-17 декабря,
- Социс, 11-16 декабря.
Во всех трех есть парламентские рейтинги. Только у Социса они даны среди всех избирателей, к привычному виду (среди определившихся) привел вручную.
Партия: Рейтинг – КМИС – Социс
- СН: 19.1 – 17.6 – 18.2
- ЕС: 13.5 – 16.5 – 18.5
- Батькивщина: 11.2 – 13.7 – 12.5
- ОПЗЖ: 10.5 – 13.6 – 11.7
- Сила и честь: 7.3 – 5.5 – 6.3
- Партия Разумкова: 6.2 – 6.5 – 8.3
- Стратегия Гройсмана: 6.0 – 4.6 – 5.3
- Партия Мураева: 5.6 – 4.4 – 5.4
У остальных меньше 5%. Но отмечу, что КМИС замерил рейтинг гипотетической «Партии Притулы» и вышло 3.5%.
Я предпочитаю размещать партийные рейтинги, а не президентские, потому что выборы в парламент должны пройти раньше – в октябре 2023.
Но сразу две компании решили спросить, как люди относятся к досрочным выборам в Раду.
Вышло такое (поддерживаю/не поддерживаю):
- Рейтинг – 63/35,
- КМИС – 47/40.
Думаю, тема досрочных выборов в 2022 будет актуальной.
Джерело: блог Романа Шрайка