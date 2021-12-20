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    Думки вголос

    Тема дострокових виборів до Ради буде актуальною у 2022 році

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Соціологи провели опитування українців щодо дострокових виборів до парламенту - Тема дострокових виборів до Ради буде актуальною у 2022 році
    Соціологи провели опитування українців щодо дострокових виборів до парламенту

    Чергові вибори до ради мають відбутися в жовтні 2023 року

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    Сразу три опроса появилось сегодня:

    • Рейтинг, 14-16 декабря,
    • КМИС, 9-17 декабря,
    • Социс, 11-16 декабря.

    Во всех трех есть парламентские рейтинги. Только у Социса они даны среди всех избирателей, к привычному виду (среди определившихся) привел вручную.

    Партия: Рейтинг – КМИС – Социс

    • СН: 19.1 – 17.6 – 18.2
    • ЕС: 13.5 – 16.5 – 18.5
    • Батькивщина: 11.2 – 13.7 – 12.5
    • ОПЗЖ: 10.5 – 13.6 – 11.7
    • Сила и честь: 7.3 – 5.5 – 6.3
    • Партия Разумкова: 6.2 – 6.5 – 8.3
    • Стратегия Гройсмана: 6.0 – 4.6 – 5.3
    • Партия Мураева: 5.6 – 4.4 – 5.4

    У остальных меньше 5%. Но отмечу, что КМИС замерил рейтинг гипотетической «Партии Притулы» и вышло 3.5%.

    Я предпочитаю размещать партийные рейтинги, а не президентские, потому что выборы в парламент должны пройти раньше – в октябре 2023.

    Но сразу две компании решили спросить, как люди относятся к досрочным выборам в Раду.

    Вышло такое (поддерживаю/не поддерживаю):

    • Рейтинг – 63/35,
    • КМИС – 47/40.

    Думаю, тема досрочных выборов в 2022 будет актуальной.

    Джерело: блог Романа Шрайка

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    Теги: Верховна Рада соцопитування вибори рейтинг
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    Тема дострокових виборів до Ради буде актуальною у 2022 році