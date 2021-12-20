Тема дострокових виборів до Ради буде актуальною у 2022 році

Чергові вибори до ради мають відбутися в жовтні 2023 року

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Сразу три опроса появилось сегодня:

Рейтинг, 14-16 декабря,

КМИС, 9-17 декабря,

Социс, 11-16 декабря.

Во всех трех есть парламентские рейтинги. Только у Социса они даны среди всех избирателей, к привычному виду (среди определившихся) привел вручную.

Партия: Рейтинг – КМИС – Социс

СН: 19.1 – 17.6 – 18.2

ЕС: 13.5 – 16.5 – 18.5

Батькивщина: 11.2 – 13.7 – 12.5

ОПЗЖ: 10.5 – 13.6 – 11.7

Сила и честь: 7.3 – 5.5 – 6.3

Партия Разумкова: 6.2 – 6.5 – 8.3

Стратегия Гройсмана: 6.0 – 4.6 – 5.3

Партия Мураева: 5.6 – 4.4 – 5.4

У остальных меньше 5%. Но отмечу, что КМИС замерил рейтинг гипотетической «Партии Притулы» и вышло 3.5%.

Я предпочитаю размещать партийные рейтинги, а не президентские, потому что выборы в парламент должны пройти раньше – в октябре 2023.

Но сразу две компании решили спросить, как люди относятся к досрочным выборам в Раду.

Вышло такое (поддерживаю/не поддерживаю):

Рейтинг – 63/35,

КМИС – 47/40.

Думаю, тема досрочных выборов в 2022 будет актуальной.

Джерело: блог Романа Шрайка

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