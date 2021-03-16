Тимошенко вийде зі сплячого режиму і знову почне критикувати владу
Переговори про коаліцію між «слугами» і Тимошенко нікуди не прийшли
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Тимошенко рассказала про коалицию со «Слугами».
Ее версия:
- Она увидела, что Украина страдает.
- Предложила Зеленскому «разделить ответственность» с ее командой.
- Переговоры шли.
- Переговоры никуда не пришли, но «предложение на столе».
Моя версия (я писал о ней еще 1 февраля):
- К концу января ситуация для власти была не фонтан. Рейтинг падал, группа Коломойского могла выйти из фракции из-за Дубинского.
- Возникла идея объединить в парламенте всех, кого можно. Переговоры шли с «Голосом», «Батькивщиной», группой «За майбутне» (группа «Доверие» и так в кармане).
- Тимошенко запросила пост премьера, и я даже слышал версию, что ей кивнули (тут не верю, скорее всего просто не отказали).
- Начинается сериал «Еженедельные санкции» и рейтинг поднимается. А группа Коломойского никуда не уходит.
- Создание мегабольшинства становится неактуальным и переходит в спящий режим.
Признак того, что все застопорилось – это заявление Тимошенко. Теперь она выйдет из своего спящего режима, и снова начнет критиковать власть.
Джерело: блог Романа Шрайка
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