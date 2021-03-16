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    Думки вголос

    Тимошенко вийде зі сплячого режиму і знову почне критикувати владу

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Тимошенко вийде зі сплячого режиму і знову почне критикувати владу

    Переговори про коаліцію між «слугами» і Тимошенко нікуди не прийшли

    Мовою оригіналу

    Тимошенко рассказала про коалицию со «Слугами».

    Ее версия:

    • Она увидела, что Украина страдает.
    • Предложила Зеленскому «разделить ответственность» с ее командой.
    • Переговоры шли.
    • Переговоры никуда не пришли, но «предложение на столе».

    Моя версия (я писал о ней еще 1 февраля):

    • К концу января ситуация для власти была не фонтан. Рейтинг падал, группа Коломойского могла выйти из фракции из-за Дубинского.
    • Возникла идея объединить в парламенте всех, кого можно. Переговоры шли с «Голосом», «Батькивщиной», группой «За майбутне» (группа «Доверие» и так в кармане).
    • Тимошенко запросила пост премьера, и я даже слышал версию, что ей кивнули (тут не верю, скорее всего просто не отказали).
    • Начинается сериал «Еженедельные санкции» и рейтинг поднимается. А группа Коломойского никуда не уходит.
    • Создание мегабольшинства становится неактуальным и переходит в спящий режим.

    Признак того, что все застопорилось – это заявление Тимошенко. Теперь она выйдет из своего спящего режима, и снова начнет критиковать власть.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада партія Слуга народу
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