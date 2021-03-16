Тимошенко вийде зі сплячого режиму і знову почне критикувати владу

Переговори про коаліцію між «слугами» і Тимошенко нікуди не прийшли

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Тимошенко рассказала про коалицию со «Слугами».

Ее версия:

Она увидела, что Украина страдает.

Предложила Зеленскому «разделить ответственность» с ее командой.

Переговоры шли.

Переговоры никуда не пришли, но «предложение на столе».

Моя версия (я писал о ней еще 1 февраля):

К концу января ситуация для власти была не фонтан. Рейтинг падал, группа Коломойского могла выйти из фракции из-за Дубинского.

Возникла идея объединить в парламенте всех, кого можно. Переговоры шли с «Голосом», «Батькивщиной», группой «За майбутне» (группа «Доверие» и так в кармане).

Тимошенко запросила пост премьера, и я даже слышал версию, что ей кивнули (тут не верю, скорее всего просто не отказали).

Начинается сериал «Еженедельные санкции» и рейтинг поднимается. А группа Коломойского никуда не уходит.

Создание мегабольшинства становится неактуальным и переходит в спящий режим.

Признак того, что все застопорилось – это заявление Тимошенко. Теперь она выйдет из своего спящего режима, и снова начнет критиковать власть.

Джерело: блог Романа Шрайка

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