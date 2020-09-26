Під Києвом спіймали неповнолітнього викрадача авто



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Малолітній викрадач своїм вчинком він хотів вразити дівчину Фото поліції Київської області

На рахунку викрадача чотири подібних випадки, зокрема викрадення мотоцикла та вантажівки

Під Києвом правоохоронці затримали хлопця, який промишляв викраденням автомобілів. Про це повідомили у поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, 15-річний хлопець діяв у Макарівському районі. На рахунку викрадача – щонайменше чотири подібних випадки, зокрема викрадення мотоцикла та вантажівки.

Цього разу неповнолітній порушник вирішив поцупити автомобіль «ВАЗ 21011» – власник машини повідомив про її зникнення вранці, хоча ввечері залишав транспортний засіб біля свого двору.

Правоохоронці швидко відшукали викрадача. Виявилося, що підліток із подругою вирішив покататися і проник в авто через незачинені дверцята. Хлопець спробував завести авто, але в ньому був розряджений акумулятор.

Тоді хлопчина зняв акумулятор з іншого авто, попросивши подругу послідкувати, щоб ніхто їх не впіймав на гарячому.

Як пояснив малолітній викрадач поліцейським, своїм вчинком він хотів вразити дівчину.

Покатавшись, підлітки покинули автомобіль у кущах.

Наразі хлопця затримали, суд відправив його під варту. Причетність дівчини до злочину ще встановлюється.

Нагадаємо, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.

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