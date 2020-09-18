Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях

Після того, що я побачив, ідіома «іспанський сором» набула нового змісту

Перелік туристичних об’єктів Каталонії для мене доповнився парою цікавих місць.

Перше - це вілла кремлівського пропагандиста Шарія, яку він придбав за гроші (не)відомого походження і не менш туманного способу легалізації, що наразі є предметом розслідування компетентних органів України та Іспанії.

Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях. Принаймні зовні. Якщо тобі потрібно її знайти, це дуже просто - шукаєш найпотворніший паркан та найогидніші тюремні решітки на вікнах. Хоча, можливо, вони мають цілком прикладну функцію і допомагають Толіку приготуватися до майбутнього, коли відмивання ним грошей буде вивчене та оцінене судом.

Дорога перед парканом щільно загороджена мікроавтобусами, сам паркан обліплений попередженнями, що будинок охороняється, безліч камер. Все це, безумовно, свідчить про виняткову сміливість нашого новоявленого «опозиціонера». Після того, що я побачив, ідіома «іспанський сором» набула для мене нового змісту.

Друге місце - абсолютна протилежність першому. Цей будинок - місце реєстрації голови партії Шарія та, за сумісництвом, його дружини. Скажімо прямо, не найпрестижніше місце в нетрях Барселони. Але фактично вона там не мешкає, це місце їй потрібне для отримання посвідки на проживання в Іспанії. Чому б не зареєструватися за фактичною адресою - незрозуміло.

Після відвідування у мене виникло стійке передчуття, що невдовзі правоохоронці Іспанії серйозно зацікавляться питанням походження активів родини Шаріїв та законністю їх легалізації на території ЄС. А такі передчуття мене рідко обманюють.

Джерело: блог Сергія Іванова

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