  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Іванов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях

    Після того, що я побачив, ідіома «іспанський сором» набула нового змісту

    Перелік туристичних об’єктів Каталонії для мене доповнився парою цікавих місць.

    Перше - це вілла кремлівського пропагандиста Шарія, яку він придбав за гроші (не)відомого походження і не менш туманного способу легалізації, що наразі є предметом розслідування компетентних органів України та Іспанії.

    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях. Принаймні зовні. Якщо тобі потрібно її знайти, це дуже просто - шукаєш найпотворніший паркан та найогидніші тюремні решітки на вікнах. Хоча, можливо, вони мають цілком прикладну функцію і допомагають Толіку приготуватися до майбутнього, коли відмивання ним грошей буде вивчене та оцінене судом.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях
    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях
    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях
    Іспанська вілла Шарія - еталон пострадянського жлобства в середземноморських декораціях

    Дорога перед парканом щільно загороджена мікроавтобусами, сам паркан обліплений попередженнями, що будинок охороняється, безліч камер. Все це, безумовно, свідчить про виняткову сміливість нашого новоявленого «опозиціонера». Після того, що я побачив, ідіома «іспанський сором» набула для мене нового змісту.

    Друге місце - абсолютна протилежність першому. Цей будинок - місце реєстрації голови партії Шарія та, за сумісництвом, його дружини. Скажімо прямо, не найпрестижніше місце в нетрях Барселони. Але фактично вона там не мешкає, це місце їй потрібне для отримання посвідки на проживання в Іспанії. Чому б не зареєструватися за фактичною адресою - незрозуміло.

    Після відвідування у мене виникло стійке передчуття, що невдовзі правоохоронці Іспанії серйозно зацікавляться питанням походження активів родини Шаріїв та законністю їх легалізації на території ЄС. А такі передчуття мене рідко обманюють.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ЄС Іспанія розслідування Анатолій Шарій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Артемій Троїцький
    Артемій Троїцький

    Російський журналіст, дисидент

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Павло Ковтонюк
    Павло Ковтонюк

    Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

    Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Голова Ради НБУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies