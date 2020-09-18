Через анонімність: Бенксі втратив права на одну із найвідоміших робіт



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«Метальник квітів» – одне з найвідоміших графіті Бенксі

Колегія Євросоюзу з інтелектуальної власності заявила, що не може визнати Бенксі беззаперечним власником роботи, оскільки його особа залишається прихованою

Вуличний художник Бенксі, який вже багато років зберігає анонімність, програв суд щодо авторських прав на його картину «Метальник квітів». Він судився з компанією Full Colour Black, яка випускала листівки із зображенням цієї роботи.

Про це повідомляє The Guardian.

У 2014 році компанія-представник Бенксі Pest Control Office успішно подала заявку на реєстрацію товарного знаку Flower Thrower в ЄС. Однак після двох років судового процесу реєстрацію скасували.

Колегія Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) заявила, що не може визнати Бенксі беззаперечним власником роботи, оскільки його особа залишається прихованою.

«Бенксі вирішив залишитися анонімним та малювати графіті на майні інших людей без їхнього дозволу, а не на полотнах або своєму власному майні», – заявили в комісії.

Також саме на цьому наголошує компанія Full Colour Black. Там кажуть, що мають право використовувати зображення «Метальника квітів», оскільки особистість художника невідома.

Довідка: «Метальник квітів» – одне з найвідоміших графіті Бенксі. Він створив його в Єрусалимі у 2005 році на стіні гаражу. Художник зобразив розгнівану людину з прихованим обличчям, що із силою кидає букет квітів.

Герой графіті зображений чорно-білим, тоді як букет – кольоровим. Цю роботу вважають посиланням на антивоєнну риторику 1960-их років, коли хіпі вкладали квіти у дуло зброї.



