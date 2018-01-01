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    Думки вголос

    Тепер зрозуміло, чому захворів Путін

    Глава Кремля не хоче відповідати за втрати серед його найманців у Сирії
    Росія зазнала серйозних втрат в Сирії - агентство Reuters підтвердило загибель і поранення щонайменше 300 людей з ПВК «Вагнера» в результаті удару сил міжнародної коаліції за участю США. При цьому РФ офіційно визнає загибель лише п'ятьох людей. Приватна військова компанія «Вагнера» виконує в Сирії подвійну місію.
    • Слава Рабинович
    • Сьогодні, 07:03
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    <span>Путін на шляху до авіабази Хмеймім в Сирії 11 грудня 2017 року</span>
    Путін на шляху до авіабази Хмеймім в Сирії 11 грудня 2017 року

    Глава Кремля не хоче відповідати за втрати серед його найманців у Сирії

    Росія зазнала серйозних втрат в Сирії - агентство Reuters підтвердило загибель і поранення щонайменше 300 людей з ПВК «Вагнера» в результаті удару сил міжнародної коаліції за участю США. При цьому РФ офіційно визнає загибель лише п'ятьох людей.

    Приватна військова компанія «Вагнера» виконує в Сирії подвійну місію. Перша частина цієї місії - підтримання на плаву сирійського диктатора Башара Асада та запобігання зміні режиму, з багатьох причин, в тому числі тому, що Путін намагається допомагати всім людожерам світу, щоб запобігти поширенню таких прикладів (їх повалення) у інших країнах, особливо прикладу долі Муаммара Каддафі.

    Друга частина цієї місії - гроші, які, на думку російських державних злочинців, можуть бути зароблені шляхом контрактів з Асадом в якості плати за підтримку його режиму, завдяки толінговим схемам (толінгом називають переробку іноземної сировини з подальшим вивезенням готової продукції), нафтовим і газовим родовищам, де є реальні гроші, за якими, наскільки це видно з матеріалів численних розслідувань, полює пан Пригожин, так званий особистий кухар Путіна, ресторатор і організатор ПВК «Вагнер».

    Найманство - це прямий кримінальний злочин за Кримінальним кодексом РФ. Статті про найманство - це тяжкі статті Кримінального кодексу. Тому я сподіваюся, що після зміни режиму всі ці люди опиняться на лаві підсудних і понесуть заслужене покарання.

    Наслідки, звичайно, є й зараз. Просто ми не знаємо поки, де і як вони проявляться. Путін створив таку ситуацію в країні, коли неможливо займатися прогнозами з приводу того, що де трісне, зламається та піде шкереберть. Він знищив російську державу, всі гілки влади, всі механізми демократичних інститутів...

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    Я впевнений, що злочинне ОЗУ на чолі з Путіним не збирається ні перед ким звітувати. Так само, як вони не звітували в 2014-2015 роках, під час гарячої фази війни проти України. Злочинне ОЗУ вдавалося не просто до замовчування - воно вдалося до найгучнішого політичного вбивства XXI століття в Росії: буквально напередодні публікації доповіді «Путін. Війна», автором якої був Борис Нємцов, Нємцова вбили. Тоді широким народним масам було все одно, що відбувається з трупами, «вантажем 200» з України. Вони на той момент були зазомбовані пропагандою.

    Але справа в тому, що крапля камінь точить. Все більше й більше люди дізнаються про путінські злочини. Події підсумовуються - відбувається кумулятивний ефект. Думаю, Путін недарма зник з радарів, тому що він знає, що коли «вантаж 200» - це кілька сотень трупів, це так просто не розчинити в повітрі. Це та ситуація, на яку громадськість вимагатиме відповіді. А Путін відповідь тримати не просто не любить, він відмовляється це робити. Він 18 років спеціалізується на вчиненні тяжких злочинів і - так само - на униканні відповідей на ці злочини. Ось вам і пояснення, чому він зник на кілька днів під виглядом хвороби, що співпало за часом з повідомленнями про втрати в Сирії.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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