Чому Україна вже четвертий рік живе без легітимної Центральної виборчої комісії

ЦВК

Система Януковича продовжує жити і перемагати в українській політиці

Мовою оригіналу

17 мая, несмотря на заверение председателя Верховной рады Андрея Парубия, украинский парламент так и не приступил к формированию нового состава Центризбиркома страны. Официальная причина отсрочки голосования - народные депутаты продолжают политические консультации. Неофициальная - часть народных депутатов боится объявления президентом досрочных парламентских выборов. Мол, нет легитимного ЦИКа - нет и проблемы.

Вместе с новым составом Центризбиркома в Раде «завис» и новый закон о выборах. Де-факто речь идет о дальнейшей консервации в Украине той политической системы, которая существует еще со времен Януковича.

Просроченный ЦИК

Срок полномочий 12 из 15 членов нынешнего ЦИК Украины истек еще в июне 2014 года. С тех пор страна живет в условиях нелегитимного органа по подсчету голосов избирателей. Более того - действующий глава ЦИК Михаил Охендовский проходил по делу о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов. Охендовский якобы еще в 2012 году получал деньги от соратников Януковича. Два года тому назад Национальное антикоррупционное бюро даже успело предъявить обвинение главе Центризбиркома. Правда, через полтора года через суд тот добился закрытия производства. Дело закрыли, но, как говорится, осадок-то остался.

На протяжении последних четырех лет оппозиция в Украине требовала назначения нового Центризбиркома. Но президент Порошенко, который, согласно Конституции, должен вносить кандидатуры на рассмотрение народных депутатов, воспользовался этим правом только в начале 2018 года. Почему? Наверняка, Петр Алексеевич опасался проведения досрочных президентских выборов. А так - нет легитимного ЦИК, нет и выборов. Похоже, теперь ту же тактику избрали и те, кто не хочет проведения досрочных выборов в Верховную раду. Центризбирком стал заложником тотального недоверия политиков друг другу. Все нынешние разговоры о проведении политических консультаций - не более, чем ширма.

Отсутствие легитимного ЦИКа закрывает путь Петру Порошенко к объявлению досрочных выборов в Верховную раду. За год до очередных выборов он уже не сможет это сделать. Поэтому «политические консультации» между основными игроками, очевидно, будут продолжаться до конца лета - пока президент не потеряет право досрочного роспуска парламента. И все происходящее сейчас не имеет никакого отношения ни к квотам, ни к персоналиям, предложенным в ЦИК. Все намного банальней и прозаичней - никто не хочет быть «кинутым» в большой политической игре.

Кому нужны досрочные выборы в Раду?

По одной из версий, активно обсуждаемой сейчас в политических кулуарах, Порошенко, опасаясь проигрыша на президентских выборах 2019 года, хочет сформировать новую Верховную раду уже осенью этого года. В этом определенная логика есть. Нынешний админресурс, финансовые возможности и законодательство позволяют сейчас главе государства получить определенное преимущество на парламентских выборах.

Категорически против досрочных выборов в Верховную раду сейчас выступают партнеры БПП по парламентской коалиции - «Народный фронт». Партия Арсения Яценюка по всем социологическим опросам в следующий состав Рады не попадает. Полтора года до очередных выборов дают возможность «народофронтовцам» перегруппироваться. Выборы же осенью 2018 года поставят крест не только на политическом проекте «Народный фронт», но и уничтожат остатки рейтинга Яценюка.

Теоретически досрочные выборы в Раду нужны Юлии Тимошенко. Ее «Батькивщина» сейчас на подъеме, а у Юлии Владимировны - хороший президентский рейтинг. Но, зная Тимошенко, можно сказать, что вряд ли она будет удовлетворена результатами выборов 2018 года. Она рассчитывает заполучить президентское кресло, ну, а после - системно выстроить под себя и парламент, и правительство, таким образом получив полный контроль.

Иными словами, кроме Порошенко и партий, которые грезят о реванше, в парламенте Украины не так уж и много тех, кто хотел бы досрочных парламентских выборов.

Система Януковича живет и здравствует

После победы Евромайдана большинство партий, попавших на досрочных выборах в Верховную раду, обещали украинцам новый избирательный закон - выборы исключительно на пропорциональной основе и с открытыми региональными списками. Об этом до недавнего времени говорил и Петр Порошенко. Принятие этого закона было и одним из пунктов коалиционного соглашения.

7 ноября 2017 года новый избирательный кодекс приняли в первом чтении, но дальше дело не пошло. Причина более, чем прозаичная - неготовность политической элиты отказаться от мажоритарных округов. Часть депутатов нынешнего состава Верховной рады рассчитывают избраться в 2019 году по уже «прикормленным» ими округам. Гречка, подкуп избирателей и админресурс и дальше могут творить чудеса. Для президента же (нынешнего, да и будущего тоже) одномандатные округа - это возможность провести как можно больше своих выдвиженцев.

Отсутствие обновленного состава ЦИК, затягивание с принятием нового избирательного закона свидетельствуют об одном. Правящая элита Украины не готова к изменению правил игры в политике. Она и дальше хочет жить за законами Януковича. Их и дальше устраивает существование нелегитимного Центризбиркома. А это значит, что система, которая позволила избрать президентом Януковича, и дальше будет существовать в Украине.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»