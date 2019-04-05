Порошенко і Зеленський забули про те, що дебати потрібні не тільки їм, а й суспільству

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Дебати - це шанс для українців зрозуміти, що чекає на них у майбутньому за нового президента країни. Особливо - якщо ним буде Володимир Зеленський

Історія з викликанням Петром Порошенком художнього керівника студії «Квартал 95» Володимира Зеленського на публічні дебати перетворилася на комедію. У заочний словесний пінг-понг між двома фіналістами президентських перегонів виявилася втягнутою вся країна. Вибір формату, місця зустрічі кандидатів, здавання ними медичних аналізів і визначення модератора дискусії стали топ-темами в українських ЗМІ. Заочні дебати між Порошенком і Зеленським перетворилися на взаємний тролінг. Боротьбу програм та ідей замінило дешеве передвиборче «мило».

«Слуга народу» вийшов за межі телевізора

Буквально напередодні першого туру президентських виборів один із центральних телеканалів країни показав продовження «Слуги народу» з Володимиром Зеленським у головній ролі. У третій частині серіалу його герой - звичайний учитель Василь Голобородько, який став українським президентом, - продовжує безстрашно боротися з олігархами й корупцією у владі. Чи планує студія «Квартал 95» знімати «Слугу народу-4», не відомо, але сюжет для нього вже готовий - те, що відбувається в Україні після 31 березня. Усе те, що ми спостерігаємо упродовж останнього тижня, дуже схоже на продовження саме цього серіалу.

Співавторами четвертої частини «Слуги» по праву можуть стати двоє - Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Перший 31 березня, у день оприлюднення результатів екзит-полів, назвав свого основного конкурента маріонеткою олігарха Коломойського і запросив його на публічні дебати. Артист у відповідь запитав Порошенка, чи не є той маріонеткою Свинарчука (давнього бізнес-партнера Порошенка і колишнього заступника секретаря РНБО, який кілька років тому змінив прізвище на «Гладковський». - Ред.) А трохи пізніше Зеленський публічно запросив чинного президента на дебати до столичного НСК «Олімпійський» і на обов'язковий медичний огляд на предмет алкогольної та наркотичної залежності. А далі понеслося: Порошенко відповів Зеленському та надіслав конкурентові запрошення на медогляд. Худкерівник студії «Квартал 95» відмовився, пообіцявши здати аналізи у приватній клініці і запросивши у якості ведучої дебатів Юлію Тимошенко, яка посіла третє місце у перегонах.

У дискусію про формат та місце дебатів включилися медійники, політики, Центрвиборчком, штаби, блогери та звичайні виборці. Цей божевільний і нескінченний серіал поглинув усіх. Повністю і безповоротно. Результат поки що - нульовий. Якщо, звісно, не враховувати того, що сценарій «Слуги народу» створюється вже на наших очах не кіношними, а реальними героями.

Зеленський міг би відмовитися від дебатів

У першому турі президентських виборів Володимир Зеленський отримав удвічі більше голосів, ніж Петро Порошенко. Після цього чинний президент, вочевидь, вирішив скоротити цей розрив за рахунок публічних дебатів. Петро Олексійович прекрасно усвідомлює, що худкерівник студії «Квартал 95» - не політик і, цілком закономірно, що він поступається йому знаннями, досвідом та ораторським мистецтвом. Розуміє це і його суперник, який у відповідь влаштував із дебатів справжнє шоу.

Чи міг Зеленський обійтися без публічної зустрічі з Порошенком? Цілком. Чинне законодавство не передбачає покарання для кандидата у президенти за неучасть у дебатах. Але нинішній лідер передвиборчих перегонів все ж вирішив відповісти Петру Олексійовичу запрошенням на арену стадіону. Це, звичайно, не підмостки сцени, але надто вже нагадує шоу. А точніше - КВН. До конкурсу капітанів команди розминаються, обмінюються люб'язностями, вправляються в дотепності, показують домашнє завдання. Але всі чекають конкурсу капітанів.

Коли і де відбудуться дебати між Зеленським і Порошенком, поки не відомо. І чи відбудуться вони взагалі. Однак додаткові умови і взаємний тролінг публіка дуже скоро перестане сприймати. Те, що ще вчора виглядало смішним, сьогодні вже виглядає дуже сумно. Сказавши «а», лідери президентської кампанії змушені будуть сказати і «б». Адже правильно кажуть: якщо не збираєшся стріляти, не діставай пістолета з кобури.

Навіщо потрібні дебати?

До другого туру президентських виборів в Україні - два тижні. Це катастрофічно мало для того, аби Порошенко розширив свою електоральну базу, необхідну для повторного обрання на пост глави держави. Дебати з Зеленським теоретично можуть допомогти йому в цьому. Якщо, звичайно, худкерівник студії «Квартал 95» не вирішить перетворити їх на справжнє шоу, як-не-як, він - артист і шоумен. Тоді публічна дискусія з Порошенком може лише зміцнити позиції Зеленського.

Від відсутності якісної дискусії про майбутнє України між двома основними претендентами на президентство кінець-кінцем постраждають українці. Порошенко і Зеленський забули про те, що дебати потрібні не тільки їм, а й суспільству. Їм обом варто пам'ятати, що все, що відбувається навколо, - не серіал, а сувора реальність, у якій мають місце бідність, корупція, несправедливість і війна на сході країни. А дебати - це шанс для українців зрозуміти, що чекає на них у майбутньому за нового президента країни. Особливо - якщо ним буде Володимир Зеленський.

Джерело: Deutsche Welle

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