Апофеоз кадрової політики Зеленського, або «Машиного дєдушку» просять на вихід

Вітольд Фокін та його онука Марія фото: instagram

Скажи мені, кого ти призначив – і я скажу, хто ти

Післямова до Фокіна. Ну, якщо сам Єрмак говорить, що Фокіну в ТКГ не місце, то мабуть таки скоро попросять звідти «машиного дєдушку». Он, глава МВС Аваков – той уже і слів не вибирає, мовляв, «треба гнати звідти махрового ідіота». Хотів би я подивитися на пана Арсена, коли він доживе до таких літ!

А взагалі - цікаво, тобто не нудно тепер жити в Україні, коли нас такими соковитими новинами обсипають! Шкода тільки, що залишається без відповіді запитання, навіщо було призначати 88-річного старця на високу посаду для виконання відповідальної дипломатичної місії? Нема відповіді і не буде. Ну, хіба що дулю хотіли скрутити комусь невідомому розкішною сценою обтрушування нафталіну з Фокіна-Кравчука. Або – це скоріше – розсмішити кремлівську публіку старалися. І тут тре сказати: що вдалося – те вдалося! Ще б пак – вони ж коміки професійні!

Фокін (та й Кравчук теж) - це такий собі апофеоз кадрової політики «зелених». Коли призначають без застосування жодних об’єктивних факторів чи міркувань, а звільняють, не бажаючи й говорити про власну відповідальність за таке призначення. Виваляли стару і очевидно з певними проблемами «головяними» людину в лайні, а тепер, сповнені праведного гніву, вимагають її відставки. Приблизно з такою метою в гондолу повітряної кулі беруть мішки з баластом. Коли куля починає знижуватися – їх викидають. Але ж ще пара таки Фокіних – і ніякого баласту не вистачить – гепнуться всі так, що й кісток не збереш…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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