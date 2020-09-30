Радбез ООН закликав Баку і Єреван почати переговори
Голова Ради Безпеки ООН анонсував зустрічі з послами обох країн, якщо виникне необхідність
Голова Ради Безпеки ООН у вересні, постпред Нігеру при організації Абду Абаррі заявив, що Вірменія і Азербайджан мають негайно припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів.
Про це йдеться в заяві Абаррі за підсумками закритих переговорів, що відбулися у вівторок, 29 вересня.
«Члени Радбезу ООН підтримують звернений до сторін конфлікту заклик генерального секретаря негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікання повернутися до переговорів», – зазначив голова.
Крім того, він анонсував зустрічі з послами обох країн-сторін конфлікту в Нагірному Карабаху, якщо виникне необхідність.
«Якщо буде необхідність, ми будемо розмовляти з обома послами, щоб вони могли прийти до взаєморозуміння», – підкреслив Абаррі.
Як відомо, під форматом закритих переговорів розуміється участь тільки 15 країн Радбезу. Таким чином, представники Вірменії та Азербайджану на них не були присутні.
Як відомо, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.
Нагадаємо, у вівторок Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі.
До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.