Радбез ООН закликав Баку і Єреван почати переговори



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Засідання Радбезу ООН проходило у закритому форматі

Голова Ради Безпеки ООН анонсував зустрічі з послами обох країн, якщо виникне необхідність

Голова Ради Безпеки ООН у вересні, постпред Нігеру при організації Абду Абаррі заявив, що Вірменія і Азербайджан мають негайно припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів.

Про це йдеться в заяві Абаррі за підсумками закритих переговорів, що відбулися у вівторок, 29 вересня.

«Члени Радбезу ООН підтримують звернений до сторін конфлікту заклик генерального секретаря негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікання повернутися до переговорів», – зазначив голова.

Крім того, він анонсував зустрічі з послами обох країн-сторін конфлікту в Нагірному Карабаху, якщо виникне необхідність.

«Якщо буде необхідність, ми будемо розмовляти з обома послами, щоб вони могли прийти до взаєморозуміння», – підкреслив Абаррі.

Як відомо, під форматом закритих переговорів розуміється участь тільки 15 країн Радбезу. Таким чином, представники Вірменії та Азербайджану на них не були присутні.

Як відомо, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.