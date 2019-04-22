Мистецтво політичного айкідо, або Що нам робити саме сьогодні

Давайте зробимо все можливе для того, щоб і з Україною, і з президентом Зеленським Росія упіймала того самого облизня

Не знаю, як у вас, а у мене трохи відлягло від серця. Так-так, в першій половині дня 22 квітня 2019 року.

А що, власне, вчора сталося? Так, Україна пожала плоди потужної інформаційної агресії, технології, яка роками роздувала чорне, затирала біле і поставила від цього в залежність не лише вибір українців, але й долю України. Звісно, Петро Порошенко, як і будь-яка влада в світі, так само тому посприяв, і під кінець каденції, як і належить у демократичному суспільстві, покликаний був за це відповідати. І відповів... Але Москві байдуже до Порошенка чи Зеленського, їй потрібно зруйнувати українську незалежність, така була поставлена у Кремлі мета. І мабуть, там думають, що вони близькі до здійснення своїх мрій. Ну, нехай собі думають. Адже проколюються вони завжди на одному й тому ж: на генетично обумовленій неспроможності зрозуміти, що Україна не Росія.

Давайте по-дорослому. Чому нас вчить мистецтво бою айкідо? Коли противник наносить тобі страшної сили удар, зроби маневр, щоб цей удар розтяв повітря, а не твою голову, щоби тобі не було шкоди, а від силу свого ж удару найбільших втрат зазнав супротивник. Що це означає в нашій сьогоднішній, 22 квітня 2019 року, практиці?

1. Володимир Зеленський отримав найбільший в історії України аванс президентської легітимності. Думаємо над всіма можливостями використати цей факт на користь України. Наприклад, в заявах обох конкурентів прозвучала готовність з одного боку передати, а з другого – прийняти досвід. Якщо це вдасться, хоч би й частково, воно має бути подано ЗМІ як велика перемога цивілізованої, європейської України. Наприклад, в сфері міжнародних стосунків – це напрошується. Кажете, то все заяви, оточення Зеленського цього не допустить, там своїх вистачає претендентів на посади? Тож й спрямуйте свої зусилля – політики, громадські організації, ЛОМи, - щоб допустили! Бо ціна тут – західна підтримка і санкції, а значить – сила, єдине з чим рахується РФ. Нехай нова адміністрація в Києві з самого початку продемонструє, що теж знає, де Кощеєва смерть і щоб у Москві дізналися чимшвидше, що спільки не сподівайся на зміну влади в Україні, для неї - нічого не зміниться" санкції залишаться санкціями, ізоляція - ізоляцією. Це нехай буде перший наш успішний маневр в стилі політичного айкідо.

2. Припиняємо наїзди і насмішки з тих, хто проголосував «за майбутнє», «проти кривавого бариги» тощо. Думайте, що хочете, але в сфері комкнікацій цього не можна робити хоча б і з прагматичних міркувань. Вони можуть бути хоч тричі «ідіотами» і «жертвами інформаційних маніпуляцій», але на сьогодні справу зроблено, то навіщо просто виливати свій розпач і образу? Абсолютно безперспективно і головне – нашкодить Україні. Тут знову – стратегія бійця айкідо. Ворог думає, що він розтяв українську націю надвоє своїм інформаційним мечем – а х@ра вам! Крім того, це дасть нам моральну перевагу і право вимагати поваги до свого вибору.

3. Припиняємо ці сеанси «самозадоволення» щодо того, нібито за півроку «всі будуть соромитися, що голосували за Зеленського» і від підтримки «президента Голобородька» і його «Слуги народу» не залишиться й сліду. Не буде так. А запорукою тому – і «коняча» доза скаженої ненависті до «проклятого Пороха», і те, що називається українською впертістю, і ЗМІ, які належать не нам, а відомо кому. Звісно «група 73%» у цілості не залишиться, але куди перейдуть ті, хто відійде? До «опозиції Петра Порошенка» - точно ні. Хтось повернеться до партій, які підтримували раніше, хтось – на диван чи в «я поза політикою». Але хтось залишиться на роздоріжжі, плюс ті, хто 21 квітня не пішли голосувати з принципу. Їх набереться точно більше, ніж 5%, необхідних для проходження до Верховної Ради. От допомогти їм зорієнтуватися на партію реально нових, але достатньо відомих обличь – задача цілком в дусі майстра айкідо.

4. Нарешті, останнє на сьогодні. Гидко не те що дивитися, але й усвідомлювати, як радіє Раша, як наввипередки поздоровляють новобраного президента Кадиров з Януковичем? Так, є таке. Але нагадайте їм, як вони, тріумфуючи, з трусів вистрибували, коли Америка обрала президентом «зручного» Трампа. А отримали – посилення санкцій і виснажливу гонку озброєнь. Давайте зробимо все можливе для того, щоб і з Україною, і з президентом Зеленським вони упіймали того самого облизня. Це не ми, це вони самі ударять по своїх «вологих» мріях. Цілком в руслі мистецтва айкідо.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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