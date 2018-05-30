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    Думки вголос

    Операція «Вбивство Бабченка». Влада набрала «очків»

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Операція «Вбивство Бабченка». Влада набрала «очків»

    День СБУ слід перенести на 30 травня

    Фантастика! Аркадій Бабченко ніби побував на власному похороні: послухав, що кажуть про нього різні люди «в останньому слові». Але чи пробачать йому друзі цю добу, яку вони прожили в страшному горі «без нього»? Щирі люди, той же Айдер Муждабаєв, який вчора ледве не плакав в прямому ефірі… Не знаю, як з тим буде, позитивна емоція поки що забиває всі інші міркування. Що буде завтра, післязавтра – треба дочекатися. Що зрозуміло уже.

    1. Влада набрала «очків» - нереально. Це принципово добре для суспільної атмосфери в Україні. Зрадофіли – з розмаху сіли на п’яту точку. Звісно, причину для вічного свого ниття найбільш затяті з них знаходитимуть і надалі, але їх популяція, здається, має істотно поменшати. 

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    2. Весь позитив, викладений у п.1 може моментально розвіятися, якщо СБУ і ГПУ не нададуть (і швидко!) надійних даних про те, що реально дала ця операція, наскільки незаперечними є докази участі Росії, ФСБ в замовлені Бабченка.

    3. Якщо з п.2 у нас все гаразд, то Росія, звісно, щось збреше, але це провал рангу збиття МН17 – не відмиються. Колосальна пропагандистська фора в нашому активі.

    4. Залежно від того, як розвиватиметься ситуація найближчими днями, цілком можливо, запропоную (приєднуйтесь!) перенести День СБУ на 30- травня.

    5. Аркадію, таке діло таки треба потужно «змочити»!

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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