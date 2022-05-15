Жив заради України. Під Ізюмом загинув ветеран АТО Денис Антипов

Під Ізюмом в Харківській області загинув відомий ветеран АТО, аеророзвідник, доброволець Денис Антипов. У 2014 році він кинув аспірантуру і поїхав на схід України, аби захищати свою країну. Про його загибель повідомив на сторінці в Facebook історик і політолог Андрій Ковальов.

«Завжди дотепний, веселий, цілеспрямований і впевнений у майбутньому. Він дуже любив Україну! Жив заради України. Я запам'ятаю його таким. Скільки у нас спільних незавершених проєктів! Господи, як боляче! Як несправедливо, що такі люди гинуть! Царство небесне і вічний спокій! Вічна слава і вічна пам'ять, тобі дорогий друже! Помстимося!» – написав Ковальов.

Що відомо про Дениса Антипова

Український захисник народився в Івано-Франківську і разом з батьками переїхав до Києва ще дитиною. Вступив до університету імені Т. Г. Шевченка на відділення корейської мови.

Підробляв статистом у кіно, мріяв працювати викладачем. У 2012 році він вступив на аспірантуру, а у 2013 році почалася Революція Гідності, потім війна на сході.

До військкомату він прийшов ще під час анексії Криму. Антипов закінчував навчання в університеті та був військовим перекладачем, молодшим офіцером запасу. В армію його не взяли, і Антипов вирішив піти добровольцем, навіть їздив до батальйону «Донбас». В одному з інтерв'ю він розповів, якби тоді потрапив до бійців, то опинився б в Іловайську.

У грудні 2014 року він пішов на курси аеророзвідки та отримав свідоцтво оператора БПЛА. Антипов з дитинства захоплювався авіацією, батько-військовий служив у технічній військовій частині й часто брав його на аеродром. На перші безпілотники для його батальйону гроші зібрали волонтери.

У середині 2016 року він повернувся додому лейтенантом і командиром взводу аеророзвідки свого батальйону, хоча йому пропонували залишитися в армії. Але він любив викладацьку діяльність і залишився тільки в оперативному резерві.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис Антипов відправився на фронт добровольцем у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. 9 березня його разом з хлопцями накрило артилерією. Денис отримав контузію і травми спини. Після проходження лікування в госпіталі, він знову повернувся на фронт.

«Аеророзвідка – це романтика на найвищому рівні. Бо я люблю авіацію, для мене все об'єдналося в одному. Було радісно бачити, як ми починали з простеньких літачків, і з'являються нові, розвиваються, стають більш потужними можливості. Зараз у нас є ударні безпілотники – це серйозні машини. Ми починали з тренувальних пінопластових літачків. А тепер вже є такі, з яких можна передавати «привітання». Розвідка – це очі армії. Зверху ти побачиш, що людина не побачить, йдучи в розвідку», – говорив Антипов в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, 4 травня від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

Також повідомлялося, що 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна. Ймовірно, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.