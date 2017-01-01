Правило має бути просте: працюєте на Кремль - автоматично йдете до в'язниці

Усі ті, хто приймає касу від Кремля повинні сидіти. Усі.

Я цілком допускаю, що Курченко міг влити гроші у дестабілізацію, а Саакашвілі взяти їх, вважаючи що коли він прийде до влади, він Курицю кине. Я цілком допускаю це, бо мені відома канва плану Суркова, під кришею якого зараз діє Курченко. Він полягає у хаотизації внутрішньоукраїнського простору. Та поступовому нав'язування нам ОРДЛО в якості

Михайло Саакашвілі

Усі ті, хто приймає касу від Кремля повинні сидіти. Усі.

Я цілком допускаю, що Курченко міг влити гроші у дестабілізацію, а Саакашвілі взяти їх, вважаючи що коли він прийде до влади, він Курицю кине. Я цілком допускаю це, бо мені відома канва плану Суркова, під кришею якого зараз діє Курченко.

Він полягає у хаотизації внутрішньоукраїнського простору. Та поступовому нав'язування нам ОРДЛО в якості автономії. Хаос за задумом Суркова повинен створити ситуацію за якою президент України, як Кучма після справи Гонгадзе, зможе знайти точку опори тільки в Росії.

Але, неприйнятною я вважаю ситуацію при якій справі про співробітництво з іноземними спецслужбами та підконтрольними їм людьми Януковича дають хід тільки після конфлікта фігуранта з Банковою.

Усі ті, хто приймає касу від Кремля повинні сидіти. Усі.

Бойко, Фірташ, Левочкін, Медведчук, Юра Єнакієвський, Новинський, Мураєв - всі вони успішно захищають кремлівські і свої бізнес-інтереси, домовляючись з різними представниками влади, домовляються із різними діячами на Банковій. І поки вони поводять себе лояльно щодо АП, вони перебувають не у статусі підозрюваних, а у статусі молодших партнерів.

Правило повинно бути просте - працюєте на Кремль, берете в Кремля бабки - автоматично йдете в тюрьму. І поки ми цього не побачимо, довіри до доказів щодо кремлівського фінансування Саакашвілі у значної частини суспільства не буде

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